Bakanlık açıkladı, ağır darbe! Sayı 6'ya yükseldi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Böylelikle Hakkari’de 3, Bitlis’te 3 olmak üzere son iki günde 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
2 TERÖRİST GÖZALTINA ALINDI
MSB'den yapılan son dakika açıklamasına göre, "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı. Bölgede barış ve huzura gölge düşmesine müsaade etmeyeceğiz." denildi.