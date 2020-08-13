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Bakanlık açıkladı, ağır darbe! Sayı 6'ya yükseldi

13 Ağustos 2020 Perşembe - 13:05 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 13:21

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari ve Bitlis'te toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
 
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
 
6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
 
Böylelikle Hakkari’de 3, Bitlis’te 3 olmak üzere son iki günde 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
 
2 TERÖRİST GÖZALTINA ALINDI
 
MSB'den yapılan son dakika açıklamasına göre, "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı. Bölgede barış ve huzura gölge düşmesine müsaade etmeyeceğiz." denildi.

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İçişleri terörist etkisiz hale getirildi
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