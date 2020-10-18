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Bakanlık açıkladı! 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA |  18 Ekim 2020 Pazar - 21:35 | Son Güncelleme : 18 10 2020 - 21:51

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan PKK/YGP'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li 3 terörist, huzur ve  güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı.
 
Teröristler komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
 

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Barış Pınarı bölgesi PKK/YPG terörist
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