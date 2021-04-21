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Bakanlık açıkladı! 2 PKK/KCK'lı terörist teslim oldu

21 Nisan 2021 Çarşamba - 18:57 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 18:59

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.


Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
 
İkna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
 
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde;
 
PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
 
2015 yılında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
 
Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 55'e yükseldi.

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