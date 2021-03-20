Bakanlık açıkladı: 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimleri başarılı şekilde önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimleri başarılı şekilde önlendi.

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/C3fj3kkenC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 20, 2021