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Bakanlık açıkladı: 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

20 Mart 2021 Cumartesi - 9:57 | Son Güncelleme : 20 03 2021 - 9:58

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimleri başarılı şekilde önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

 

 

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