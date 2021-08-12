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Bakanlık acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

12 Ağustos 2021 Perşembe - 23:39 | Son Güncelleme : 12 08 2021 - 23:49

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu açıkladı.


MSB'den yapılan açıklama şöyle:
 
"Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 12 Ağustos 2021 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yapılan karşı atışlar neticesinde ilk belirlemelere göre 3 Terör Örgütü Mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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Pençe-Şimşek operasyonu üs bölgesi terör örgütü
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