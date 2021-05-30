30 Mayıs 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.422 0.50 EURO 10,4740 0.82
USD 8,5750 0.91 ALTIN 524,430 1.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakanlık acı haberi duyurdu: 1 şehidimiz var

30 Mayıs 2021 Pazar - 0:36 | Son Güncelleme : 30 05 2021 - 0:51

İçişleri Bakanlığı, "Eren- 15 Operasyonunda çıkan çatışmada jandarma personelimiz yaralanmış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" açıklamasında bulundu.


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı- Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren- 15 Operasyonunda çıkan çatışmada bir kahraman jandarma personelimiz ağır yaralanmış, helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Jandarmamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.
 

ETİKETLER

İçişleri Bakanlığı Ağrı-Doğubayazıt Eren-15 Operasyon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.