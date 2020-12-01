Bakanlık acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde meydana gelen araç kazasında yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari ’nin Çukurca ilçesinde meydana gelen araç kazasında yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakkâri Çukurca bölgesinde, üs bölgelerinin ikmali maksadıyla icra edilen intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Açıklamada, şehide Allah’tan rahmet, ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi.

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