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Bakanlık 3 günlük acı bilançoyu açıkladı

İHA |  04 Haziran 2019 Salı - 10:36 | Son Güncelleme : 04 06 2019 - 10:36

İçişleri Bakanlığı, bayram tatilinin ilk iki günü ve arefe günü olmak üzere 3 günde trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin 23'e ulaştığını açıkladı.


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bayram tatilinin ilk iki günü ve arefe günü (1-3 Haziran 2019) olmak üzere 3 günlük can kaybı 23’tür. Son on yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 61 artış ve trafik yüküne rağmen aynı dönemdeki bayram tatillerinde bir güne düşen can kaybı 20 düzeyinde iken, bu bayramda alınan tedbirler sayesinde bu sayı yüzde 61 azalarak 8 düzeyine inmiştir. Tespit ettiğimiz ve tedbir aldığımız 18 ildeki 20 kaza kara noktasında şu ana kadar olumlu trafik kazası meydana gelmemiştir" denildi.
 

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