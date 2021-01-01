Bakanlık, 2020 yılında da bilgi ve iletişim teknolojilerine kolay erişimde farkındalık oluşturdu

Sağlık, eğitim ve bankacılık alanları başta olmak üzere kamu kullanımına sunulan pek çok hizmete internet üzerinden kolayca ulaşılabilirken; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelliler ve yaşlıların da bu hizmetlerden güvenli ve kolay şekilde faydalanabilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinin erişilebilir olması konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlığın, bilgi ve iletişim teknolojilerinin erişilebilirliği konusunda yürüttüğü çalışmalardan biri, Türk İşaret Diline (TİD) giriş niteliğindeki eğitici videolar oldu. Hazırlanan eğitici videolar Engelliler Haftası boyunca Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, uzaktan eğitim programı içinde EBAtv’de yayınlandı.

Öğrenciler ve öğretmenlere yönelik hazırlanan eğitici videolarda, erişilebilirliğe yönelik farkındalık sağlanması ve işitme engellilerin erişilebilirlik açısından en önemli ihtiyacı olan işaret dili ile iletişim sağlamaya dikkat çekilmesi amaçlandı.

Bakanlıktan, ders videolarına çeviri desteği

EBAtv yanında eba.gov.tr’de de yayınlanan videolar, EBAtv’de verilmeye başlanan işaret dili dersi için başlangıç çalışması oldu. Tüm ders videolarının işaret dili ile sunulması için de Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çeviri desteği verildi.

Salgın döneminde bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimin önemi arttı

Salgın döneminde bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimin önemi de arttı. Bu dönemde internet ve diğer iletişim araçları ile kamu spotları, ilanlar ve alınan tedbirlere ilişkin yapılan bilgilendirmelerin erişilebilir formatta olması ilgili olarak tüm Bakanlıklara yazı gönderilerek, hatırlatma yapıldı. Ayrıca web sayfası aracılığıyla yapılan bilgilendirmelerin Web İçeriği Erişilebilirlik Standardına uygunluk sağlaması da istendi.

Elektronik alışveriş sayfalarına erişilebilirlik yazısı gönderildi

Bakanlık, elektronik alışveriş sayfalarının, uygulamalarının ve erişilebilir olmayan sitelerin erişilebilir hale getirilmesi amacıyla bir yazı gönderdi. Bu yazı Ticaret Bakanlığı aracılığıyla tüm firmalara dağıtılmasının ardından bazı firmalar konuyla ilgili erişilebilirlik düzenlemelerini hayata geçirdi.

COVID-19 ile ilgili bilgilendirici videolar işaret dili ile hazırlandı

Bakanlık, yine salgın sürecinde COVID-19 ile ilgili bilgilendirici, sesli betimlemenin ve işaret dili ile anlatımın ve yazılı materyalin de olduğu videolar hazırladı ve web sayfasında yayınladı. Bunlardan biri de salgın başlarında “COVID-19 Riskine Karşı 14 Kural” bilgilendirme videosu oldu.

Web Erişilebilirlik Eğitimi verildi

Bakanlık tarafından web içerik yönetim sistemi görevlileri, birim sorumlusu ve şube müdürlerine yönelik kamu kurumlarının web sayfalarının erişilebilir olarak tasarlanması ve farkındalık oluşturmak için “Web Erişilebilirlik Eğitimi” çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Ayrıca, “Covid-19 İle İlgili Online Etkinlikler” kapsamında “Pandemi Sürecinde Engelsiz Dijitalleşme” başlıklı çalıştayın önümüzdeki günlerde düzenlenmesi planlanıyor.