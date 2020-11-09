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Bakanlığın özel eğitim desteklerine OECD'den övgü! Örnek gösterildi...

AA |  09 Kasım 2020 Pazartesi - 16:44 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 16:44

Milli Eğitim Bakanlığınca özel eğitim öğrencileri için geliştirilen "Özelim Eğitimdeyim" mobil uygulaması, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü tarafından yayımlanan "Turkey: Özelim Eğitimdeyim" başlıklı raporda diğer ülkelere örnek olarak gösterildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Mobil uygulama, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve aileleri tarafından şu ana kadar aktif kullanıldı. Her ay içerikleri zenginleştirdik. Benzer ülkelere göre özel eğitimde sunmuş olduğumuz hizmet farklılığımızı ortaya koyduk. OECD'nin bu süreçte ülkelerde iyi uygulamaları tanıttığı raporlarından birisini, bu uygulamaya ayırması ve övgüyle bahsetmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti" dedi.


Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) özel  eğitim öğrencileri için geliştirilen "Özelim Eğitimdeyim" mobil uygulaması,  Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan "Turkey:  Özelim Eğitimdeyim" başlıklı raporda diğer ülkelere örnek olarak gösterildi. 
 
 MEB, Kovid-19 salgınının ilk günlerinde özel eğitim öğrencilerinin  uzaktan eğitim imkanlarına destek olmak üzere Bakanlık imkanları ile "Özelim  Eğitimdeyim" mobil uygulaması geliştirmişti.
 
25 Nisan 2020 tarihinde erişime açılan uygulama, özel eğitim  öğrencileri, öğretmenler ve aileler tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.  Geliştirilen uygulamaya bir övgü de OECD'den geldi.
 
OECD tarafından yayımlanan ve Quentin Vidal tarafından hazırlanan  "Turkey: Özelim Eğitimdeyim (I am special, I am in education)" başlıklı raporda,  geliştirilen uygulama tanıtıldı ve diğer ülkelere örnek gösterildi.  
 
"Özelim Eğitimdeyim" uygulamasının Eylül 2020 tarihi itibarıyla 350  bin kez indirildiği ve 117 bin aktif kullanıcı tarafından kullanıldığı ifade  edilen raporda, uygulamanın tüm özellikleri ayrıntılı olarak tanıtıldı. OECD  raporuna  "https://oecdedutoday.com/wp-content/uploads/2020/10/Turkey-I-am-special-I-am-in-education.pdf"  adresinden erişilebiliyor.
 
"Özel eğitimde sunmuş olduğumuz hizmet, farklılığımızı ortaya  koyduk"
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı  açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Her bir çocuğumuzun eğitimi bizim için önemli. Özel çocuklarımızın  farklı ihtiyaçları var. Onların ailelerine, öğretmenlere destek için salgın  sonrasında hemen 'Özelim Eğitimdeyim' mobil uygulaması geliştirmiş ve nisan ayı  sonunda hizmete sunmuştuk. Uygulama, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve aileleri  tarafından şu ana kadar aktif kullanıldı. Her ay içerikleri zenginleştirdik.  Benzer ülkelere göre, özel eğitimde sunmuş olduğumuz hizmet farklılığımızı ortaya  koyduk.
 
 OECD'nin bu süreçte ülkelerde iyi uygulamaları tanıttığı raporlarından  birisini bu uygulamaya ayırması ve övgüyle bahsetmesi bizleri ziyadesiyle mutlu  etti. Bu süreci koordine eden Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e teşekkür ediyorum.  Ayrıca Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir Gül ve çalışma  arkadaşlarına ve yazılımı gerçekleştiren Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk  ve çalışma arkadaşlarına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."
  
Özel eğitim içerik ve uygulamalarına ücretsiz erişim
 
Özel eğitim okullarına ve kaynaştırma eğitimine devam eden, işitme ve  görme yetersizliği, hafif, orta veya ağır derecede zihinsel yetersizliği veya  otizm spektrum bozukluğu ile öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve aileleri, "Özelim  Eğitimdeyim" uygulamasındaki tüm özel eğitim içerik ve bölümlerinden ücretsiz  yararlanabiliyor. 
 
Mobil uygulama; bilişsel, okuma yazma, matematik, hayat bilgisi,  günlük yaşam, iletişim becerileri, sosyal beceriler gibi alanlara yönelik eğitim  videoları, tüm özel eğitim ders ve yardımcı kaynak kitapları, etkinlik sayfaları  ve takvimi, aile bilgilendirme videoları, bu alanlara yönelik interaktif  uygulamaları içeriyor. 
 
Mobil uygulamada ayrıca özel yetenekli öğrenciler de, akademik, sosyal  ve duygusal gelişimlerini destekleyecek etkinlik örnekleri, eğitim videoları,  ders kitapları, bilimsel yayınlar ve eğlenceli eğitsel oyunlar gibi birçok  içeriğe ulaşabiliyor. 
 
Uygulamada "Merhaba", "Etkinlikler", "Özel Eğitim", "Özel Yetenek",  "Rehberlik", "Okuma Vakti", "Sizden Gelenler", "İletişim" ve "Ayarlar" olmak  üzere 9 alt başlık bulunuyor. 
 
"Özelim Eğitimdeyim" mobil uygulamasına, Android ve IOS işletim  sistemli cihazların Google Play Store ve App Store uygulamalarından  erişilebiliyor. 
 

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