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2021 KYK yurt başvuruları başladı!

06 Eylül 2021 Pazartesi - 21:13 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 21:20

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarına yeni dönem yurt başvurularının başladığını açıkladı.


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