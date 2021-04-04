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Bakanlardan 103 emekli amiralin açıklamasına tepki!

AA |  04 Nisan 2021 Pazar - 12:52 | Son Güncelleme : 04 04 2021 - 12:52

Ekonomi yönetiminden sorumlu bakanlar, 103 emekli amiralin açıklamasına tepki gösterdi.


Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter'daki paylaşımında,  "Kendileri emekli olmuş ancak kafalarındaki darbeci ve vesayetçi zihniyet emekli  olmamış. Hala bu millete ve onun seçtiği lidere ayar vermeye çalışıyorlar.  Milletimiz, lideriyle 19 yıldır bu zihniyete hiç geçit vermedi, hiçbir zaman da  geçit vermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da paylaşımında, "15  Temmuz’dan ders almamış, 2007 e-muhtıra günlerini özleyen mütekait amiraller şunu  kafalarına iyi soksun: Bu millet, 'apoletli siyaseti' çoktan tarihin çöplüğüne  gömdü. İşte bu kokuşmuş zihniyetten kurtulan Türkiye, Mavi Vatan ideali için en  cesur adımları şimdi atabiliyor." ifadelerini kullandı.
 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, halkın gücünün üstünde bir güç  olmadığına işaret ederek, "Milletin iradesini tehdit eden darbe heveslilerine 15  Temmuz’da uçaklar kalkamasın diye ekinini yakan çiftçileri hatırlatmak isterim.  #HaddiniziBilin." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.
 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, milletin, darbeci ve vesayetçi  zihniyetlerin milli iradeyi hiçe sayarak kalkıştığı girişimlere artık geçit  vermeyeceğini ve Türkiye’de darbeler döneminin kapandığını 15 Temmuz’da  gösterdiğine dikkati çekerek, "Bundan ders almayan bir grup darbe meraklısına  #HaddiniziBilin diyorum." açıklamasını yaptı.
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Vesayetçi zihniyetin  milli iradeyi hedef alan tehdidine karşı müsamaha gösterilmeyecektir. Bu vatana  ihanet edenler, bunun bedelini ödeyecektir. #HaddiniziBilin #HodriMeydan."  paylaşımında bulundu.
 
  
 

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