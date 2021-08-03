Üç bakan Manavgat yangınlarına ilişkin son gelişmeleri paylaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu, Manavgat’ta AFAD Koordinasyon merkezinde son gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'dan yarın dört yangın söndürme helikopteri geleceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Bugün 3 bölgede Gülendağ, Gündoğmuş, Demirciler bölgesinde kahraman personelimiz ateş altında kaldı. Çok şükür yaralanmadan bu arkadaşlarımız kurtarıldı.

Yarının yine kritik bir gün olacağını düşünüyoruz rüzgarın güçlü olması sebebiyle.

Yarın sabahın erken saatlerinden itibaren helikopter ve uçaklarla burayı destekleyeceğiz.

Demirciler bölgesi bugün çok zorladı. Demirciler bölgesinde devam ediyor. Kritik bölgelere sıçraması engellendi. Taşağ bölgesinde kontrol altına alındı.

Bu çalışmalarda, yangınlarda etkilenen vatandaşlarımız oldu. Maalesef 5 vatandaşımız ve 2 orman işçimiz yangınlarda vefat etti. Antalya 'da toplam 7 kişi.

Bu yangınlar başladığı günden bu yana geldiğimiz noktada Antalya'da 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinası ve 172 itfaiye aracı yangınlara müdahale ediyor.

Yarın Ukrayna 'dan 4 tane daha yangın söndürme helikopteri gelecek. Bunların bir avantajı da akşam saatlerinde yangına müdahale edebilecek.

Başta Muğla olmak üzere diğer bölgelerde de yangınla mücadelede arkadaşlarımız gayret sarf ediyorlar. Isparta Sütçüler bölgesindeki yangın kontrol altına alındı.

Bugünkü yaptığım bir açıklamada Türkiye'de dışarıdan gelecek yardımları kabul etmediğimize dair cevap vermiştim. Bir kere daha söylemek isterim ki hiçbir zaman bize gelen teklifleri gurur ya da kibir olsun diye reddetmemiz söz konusu değil.

Birçok ülke gönlünden kopanı söyledi, biz de ihtiyacımız varsa kabul ettik. Bizim daha çok helikopter ve uçağa ihtiyacımız vardı, bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürdük.

Bu ülkelerden bazıları yangınlarını ulaştırdı. AB içinde önce verebilirim deyip de sonra kendi bölgesindeki yangınlardan dolayı veremeyeceğini söyleyen ülkeler oldu, başta Fransa olmak üzere.

Türkiye ve Yunanistan geçmişte birbirine yardım etmiştir. Dışişleri Bakanı bu teklifte bulundu fakat daha sonra neden helikopter veremediklerini, uçak verebileceklerini büyükelçiliğimizi arayarak açıkladılar.

Biz de imkanı olan ve işimize yarayacak yardımların gelmesi için sadece ülkelerden değil, özel şirketlerle de temasa geçerek imkanlar çerçevesinde getirdik.