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Bakanlar Kurulu sonrası önemli açıklamalar

05 Şubat 2018 Pazartesi - 19:14 | Son Güncelleme : 05 02 2018 - 21:10

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, WhatsApp'tan daha güvenli bir sistem geliştirildi. Bunun ilk uygulamasını da Sayın Başbakanımız Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten 2. Ordu Komutanımızla görüntülü Bakanlar Kurulu'nda konuştu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler hakkında bilgi aldı" dedi.


Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü BekirBozdağ, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında  gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken düzenlediği basın  toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
 
Bozdağ, toplantıda, ilk olarak Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın,  "2017 yılı 180 Gün, 180 Eylem İzleme ve Değerlenme Sonuçları"na ilişkin analiz ve  değerlendirme sunumu yaptığını söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Başbakan Yıldırım'ın  riyasetinde 2017 Haziran ayında başlayan 180 günlük çalışma planlaması  yapıldığını ve planlamanın kamuoyuna duyurulduğunu hatırlatan Bozdağ, bu kapsamda  180 eylem belirlendiğini ifade etti.
 
Söz konusu eylemlerden bugüne kadar yüzde 90'ının tamamlandığını ve  bunun büyük bir başarıyı ortaya koyduğunu belirten Bozdağ, "Bu çerçevede 5  dakikada tapu devri yapılmasını öngören tapu işlemlerinin hızlandırılması, nüfus  hizmetlerinin e-Devlet üzerinden sunumunun yaygınlaştırılması, araç tescil  işlemlerinin noterlere devredilerek kolaylaştırılması, taşeronda çalışan  işçilerimizin kadroya alınması, doğalgaz arzına 94 ilçe daha ilave edilerek 1,8  milyon nüfusa doğalgaz verilmesi gibi önemli projeler hayata geçirilmiştir.  Bunların detaylarına ilişkin Sayın Bakanımız, Bakanlar Kurulumuzu bilgilendirdi."  diye konuştu.
 
Reform paketi sunumu
 
Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın, vergi konularında önemli değişiklikler  içeren reform paketini Bakanlar Kuruluna sunduğunu aktaran Bozdağ, reform  paketinin özellikle mali yüklerin azaltılması ve piyasanın canlandırılmasına  ilişkin önemli değişiklikler içerdiğini vurguladı.
 
Reform paketiyle hayata geçirilecek bazı yenilikleri paylaşan Bozdağ,  şöyle devam etti:
 
"Mükelleflerin ileriye dönük dönemler için sonraki dönemden devreden  KDV'sinin iadesine imkan sağlanıyor. 2018 yılı öncesi dönemlere ait iade  edilmeyen KDV'nin iadesinin önü açılıyor. 3 ay içinde iade edilmeyen KDV'ye faiz  ödemesi getiriliyor. Okul, hastane, yurt, huzurevi ve ibadethane yaptıran  hayırseverlerin inşaat süresince imalat, mal alım ve hizmet alımı karşılığında  ödedikleri paralardan ve bütün bu alım satımların tamamına KDV istisnası  getiriliyor. İşletmelerin birbirlerine yapacakları borçlar üzerindeki KDV yükü  düşürülüyor. İkinci el gayrimenkul ve taşıt ticaretindeki KDV matrahı  daraltılıyor.
 
Vatandaşımızın lehine önemli değişiklikler getiriliyor. Ayrıca kat  karşılığı inşaat yapan işletmelerin KDV matrahı da düşürülüyor. Bunlar, bu olumlu  iyileştirmelerden sadece bazılarıdır. Tasarının içinde pek çok konuda  vatandaşımıza müjde sayılacak önemli iyileştirmeler yapıldığını ifade etmek  isterim. Ayrıca Maliye Bakanlığımıza bin gelir uzmanı, bin de denetim elemanı  alınması konusunda kanuna düzenleme koyulması hususunda yetki verildi. Bu  çerçevede de ayrı bir düzenleme yapılacaktır."
 
Yerli WhatsApp sunumu
 
Toplantıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet  Arslan'ın, PTT Genel Müdürlüğünce geliştirilen haberleşme sistemi hakkında bilgi  verdiğine işaret eden Bozdağ, bilgi güvenliği kapsamında milli çözüm olan,  güvenli iletişim konusunda dışa bağımlılığı gideren, milli mühendislik  imkanlarıyla geliştirilen, anlık mesajlaşma, anlık grup mesajlaşması, sesli ve  görüntülü görüşme, fotoğraf, video, konum ve dosya paylaşımını tek bir platformda  güvenli bir altyapıyla sağlayan, kurumların kendi güvenli ağları ve sunucularında  çalışan yeni bir haberleşme sisteminin tanıtımının yapıldığını ifade etti.
 
Bozdağ, milli haberleşme uygulaması PTTMessenger'a ilişkin, şunları  söyledi:
 
"Bu, bir nevi WhatsApp'ın yerli ve milli olanıdır. Yüzde 100 yerli ve  milli bir yazılım. Kamu kurumları bunu kullanacak, daha sonra vatandaşların  kullanımına açılacak. Herhangi bir veri, sunucuda depolanmadığı için bu verilere  ulaşmak mümkün olmayacaktır. WhatsApp'tan daha güvenli bir sistem geliştirildi.  Bunun ilk uygulamasını da Sayın Başbakanımız Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten 2.  Ordu Komutanımızla görüntülü Bakanlar Kurulu'nda konuştu, Zeytin Dalı Harekatı'na  ilişkin gelişmeler hakkında bilgi aldı, Mehmetçiğimize ve komutanlarımıza başarı  diledi. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Önemli bir değişim, önemli bir  gelişme."
 
Hatay ve Kilis'e yönelik düzenlemeler
 
Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısında, Kilis ile Hatay'ın Hassa,  Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ile Altınözü ilçelerindeki vatandaşların,  Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle ortaya çıkan sorunlarının çözümüne ilişkin  çalışmaların da değerlendirildiğini bildirdi.
 
Toplantıda, bugüne kadar yapılanların ve bundan sonra yapılacakların  üzerinde de durulduğunu belirten Bozdağ, şunları paylaştı:
 
"Özellikle bildiğiniz gibi Hatay ve Kilis illerinde faaliyet gösteren  tarımsal üreticilerle esnaf ve sanatkarların, Hazine faiz destekli kredi  ödemelerinin faizsiz olarak 1 yıl süreyle ertelenmesine Bakanlar Kurulunca daha  önce karar verilmiş ve bu karar Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Aynı şekilde Kilis  ilinin tamamı için 31 Aralık 2017 öncesindeki vergi ve sosyal güvenlik prim  borçları 31 Aralık 2018 tarihine kadar ertelenmiştir.
 
Aynı şekilde Hatay ili Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve  Altınözü ilçelerinde ikamet eden sigortalılar ve işverenlerin de ocak ayı içine  denk gelen kurum alacaklarının 28 Şubat 2018'e kadar ertelenmesine ve hem vergi  hem de sigorta primlerinin de 6 ay süreyle tamamının ertelenmesine karar  verilmiştir. 6 aylık sürenin dolmasından sonra mücvir sebebin devam etmesi  halinde bunların uzatılma durumu da söz konusu olabilecektir."
 
Bozdağ, Kilis ve Hatay'ın söz konusu 6 ilçesinde yaşayan vatandaşlara  faizsiz finans desteği sağlanmasına ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü, bölgedeki  vatandaşların Zeytin Dalı Harekatı'ndan olumsuz etkilenmelerini önlemek, ticari  ve sosyal hayata canlılık katmak amacıyla bu tedbirlerin alındığını ifade etti.
 
"Herhangi bir sorun söz konusu değil"
 
Bozdağ daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Rusya'nın Afrin  hava sahasını kapattığı" iddiasına ilişkin soru üzerine  Bozdağ, şu bilgileri  verdi:
 
"Bildiğiniz gibi Afrin bölgesini terör örgütlerinden, teröristlerden  arındırmak bölgede yaşayan Kürt, Türkmen, Arap ve diğer etnik kökenlere mensup  kişileri, terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarmak, sınır güvenliğimizi ve  bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini temin etmek maksadıyla  Zeytin Dalı Harekatı başlatılmıştı. Bu harekatın başlatılmasından önce Rus  yetkililerle hava sahasının kullanılması dahil pek çok konu konuşuldu,  değerlendirildi ve bir anlaşma çerçevesinde hava sahasının kullanılması kararı  çıktı. Rusya üzerinden Suriyeli yetkililere de bu konudaki Türkiye'nin  beklentileri iletildi. O günden bugüne Türk Hava Kuvvetleri, Afrin bölgesindeki  hava sahasını etkin bir şekilde kullanmaktadır, halen de bu kullanım devam  etmektedir. Hava sahasının kullanılmasına ilişkin şu anda bir sorun söz konusu  değildir. İleride de bir sorun oluşmasını beklemediğimizi buradan bir kez daha  ifade etmek isteriz."
 
"Elimizde somut veriler var"
 
Bozdağ, Afrin'de 5 askerin şehit edildiği Türk tankına yönelik  saldırıdaki silahın menşeine ilişkin soruya, "Tankımıza karşı kullanılan silahın  menşeine dair elimizde bazı somut veriler var ancak konu üzerinde incelemeler  devam ediyor. Kesin bir bilgiye ulaştıktan sonra bunun menşeini açıklayacağımızı  buradan ifade etmek isterim. Şu anda elimizdeki veriler menşeine dair bize bir  fikir verse de kesin sonuç ortaya koymadığı için şu aşamada o verileri açıklamayı  da doğru görmüyoruz." yanıtını verdi.

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