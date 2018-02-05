Bakanlar Kurulu sonrası önemli açıklamalar

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, WhatsApp'tan daha güvenli bir sistem geliştirildi. Bunun ilk uygulamasını da Sayın Başbakanımız Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten 2. Ordu Komutanımızla görüntülü Bakanlar Kurulu'nda konuştu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler hakkında bilgi aldı" dedi.

Bozdağ, toplantıda, ilk olarak Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ 'ın, "2017 yılı 180 Gün, 180 Eylem İzleme ve Değerlenme Sonuçları"na ilişkin analiz ve değerlendirme sunumu yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatıyla Başbakan Yıldırım'ın riyasetinde 2017 Haziran ayında başlayan 180 günlük çalışma planlaması yapıldığını ve planlamanın kamuoyuna duyurulduğunu hatırlatan Bozdağ, bu kapsamda 180 eylem belirlendiğini ifade etti.

Söz konusu eylemlerden bugüne kadar yüzde 90'ının tamamlandığını ve bunun büyük bir başarıyı ortaya koyduğunu belirten Bozdağ, "Bu çerçevede 5 dakikada tapu devri yapılmasını öngören tapu işlemlerinin hızlandırılması, nüfus hizmetlerinin e-Devlet üzerinden sunumunun yaygınlaştırılması, araç tescil işlemlerinin noterlere devredilerek kolaylaştırılması, taşeronda çalışan işçilerimizin kadroya alınması, doğalgaz arzına 94 ilçe daha ilave edilerek 1,8 milyon nüfusa doğalgaz verilmesi gibi önemli projeler hayata geçirilmiştir. Bunların detaylarına ilişkin Sayın Bakanımız, Bakanlar Kurulumuzu bilgilendirdi." diye konuştu.

Reform paketi sunumu

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın, vergi konularında önemli değişiklikler içeren reform paketini Bakanlar Kuruluna sunduğunu aktaran Bozdağ, reform paketinin özellikle mali yüklerin azaltılması ve piyasanın canlandırılmasına ilişkin önemli değişiklikler içerdiğini vurguladı.

Reform paketiyle hayata geçirilecek bazı yenilikleri paylaşan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Mükelleflerin ileriye dönük dönemler için sonraki dönemden devreden KDV'sinin iadesine imkan sağlanıyor. 2018 yılı öncesi dönemlere ait iade edilmeyen KDV'nin iadesinin önü açılıyor. 3 ay içinde iade edilmeyen KDV'ye faiz ödemesi getiriliyor. Okul, hastane , yurt, huzurevi ve ibadethane yaptıran hayırseverlerin inşaat süresince imalat, mal alım ve hizmet alımı karşılığında ödedikleri paralardan ve bütün bu alım satımların tamamına KDV istisnası getiriliyor. İşletmelerin birbirlerine yapacakları borçlar üzerindeki KDV yükü düşürülüyor. İkinci el gayrimenkul ve taşıt ticaretindeki KDV matrahı daraltılıyor.

Vatandaşımızın lehine önemli değişiklikler getiriliyor. Ayrıca kat karşılığı inşaat yapan işletmelerin KDV matrahı da düşürülüyor. Bunlar, bu olumlu iyileştirmelerden sadece bazılarıdır. Tasarının içinde pek çok konuda vatandaşımıza müjde sayılacak önemli iyileştirmeler yapıldığını ifade etmek isterim. Ayrıca Maliye Bakanlığımıza bin gelir uzmanı, bin de denetim elemanı alınması konusunda kanuna düzenleme koyulması hususunda yetki verildi. Bu çerçevede de ayrı bir düzenleme yapılacaktır."

Yerli WhatsApp sunumu

Toplantıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın, PTT Genel Müdürlüğünce geliştirilen haberleşme sistemi hakkında bilgi verdiğine işaret eden Bozdağ, bilgi güvenliği kapsamında milli çözüm olan, güvenli iletişim konusunda dışa bağımlılığı gideren, milli mühendislik imkanlarıyla geliştirilen, anlık mesajlaşma, anlık grup mesajlaşması, sesli ve görüntülü görüşme, fotoğraf, video , konum ve dosya paylaşımını tek bir platformda güvenli bir altyapıyla sağlayan, kurumların kendi güvenli ağları ve sunucularında çalışan yeni bir haberleşme sisteminin tanıtımının yapıldığını ifade etti.

Bozdağ, milli haberleşme uygulaması PTTMessenger'a ilişkin, şunları söyledi:

"Bu, bir nevi WhatsApp'ın yerli ve milli olanıdır. Yüzde 100 yerli ve milli bir yazılım. Kamu kurumları bunu kullanacak, daha sonra vatandaşların kullanımına açılacak. Herhangi bir veri, sunucuda depolanmadığı için bu verilere ulaşmak mümkün olmayacaktır. WhatsApp'tan daha güvenli bir sistem geliştirildi. Bunun ilk uygulamasını da Sayın Başbakanımız Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten 2. Ordu Komutanımızla görüntülü Bakanlar Kurulu'nda konuştu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler hakkında bilgi aldı, Mehmetçiğimize ve komutanlarımıza başarı diledi. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Önemli bir değişim, önemli bir gelişme."

Hatay ve Kilis'e yönelik düzenlemeler

Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısında, Kilis ile Hatay 'ın Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ile Altınözü ilçelerindeki vatandaşların, Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle ortaya çıkan sorunlarının çözümüne ilişkin çalışmaların da değerlendirildiğini bildirdi.

Toplantıda, bugüne kadar yapılanların ve bundan sonra yapılacakların üzerinde de durulduğunu belirten Bozdağ, şunları paylaştı:

"Özellikle bildiğiniz gibi Hatay ve Kilis illerinde faaliyet gösteren tarımsal üreticilerle esnaf ve sanatkarların, Hazine faiz destekli kredi ödemelerinin faizsiz olarak 1 yıl süreyle ertelenmesine Bakanlar Kurulunca daha önce karar verilmiş ve bu karar Resmi Gazete 'de yayınlanmıştı. Aynı şekilde Kilis ilinin tamamı için 31 Aralık 2017 öncesindeki vergi ve sosyal güvenlik prim borçları 31 Aralık 2018 tarihine kadar ertelenmiştir.

Aynı şekilde Hatay ili Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde ikamet eden sigorta lılar ve işverenlerin de ocak ayı içine denk gelen kurum alacaklarının 28 Şubat 2018'e kadar ertelenmesine ve hem vergi hem de sigorta primlerinin de 6 ay süreyle tamamının ertelenmesine karar verilmiştir. 6 aylık sürenin dolmasından sonra mücvir sebebin devam etmesi halinde bunların uzatılma durumu da söz konusu olabilecektir."

Bozdağ, Kilis ve Hatay'ın söz konusu 6 ilçesinde yaşayan vatandaşlara faizsiz finans desteği sağlanmasına ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü, bölgedeki vatandaşların Zeytin Dalı Harekatı'ndan olumsuz etkilenmelerini önlemek, ticari ve sosyal hayata canlılık katmak amacıyla bu tedbirlerin alındığını ifade etti.

"Herhangi bir sorun söz konusu değil"

Bozdağ daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Rusya'nın Afrin hava sahasını kapattığı" iddiasına ilişkin soru üzerine Bozdağ, şu bilgileri verdi:

"Bildiğiniz gibi Afrin bölgesini terör örgütlerinden, teröristlerden arındırmak bölgede yaşayan Kürt, Türkmen, Arap ve diğer etnik kökenlere mensup kişileri, terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarmak, sınır güvenliğimizi ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini temin etmek maksadıyla Zeytin Dalı Harekatı başlatılmıştı. Bu harekatın başlatılmasından önce Rus yetkililerle hava sahasının kullanılması dahil pek çok konu konuşuldu, değerlendirildi ve bir anlaşma çerçevesinde hava sahasının kullanılması kararı çıktı. Rusya üzerinden Suriye li yetkililere de bu konudaki Türkiye'nin beklentileri iletildi. O günden bugüne Türk Hava Kuvvetleri, Afrin bölgesindeki hava sahasını etkin bir şekilde kullanmaktadır, halen de bu kullanım devam etmektedir. Hava sahasının kullanılmasına ilişkin şu anda bir sorun söz konusu değildir. İleride de bir sorun oluşmasını beklemediğimizi buradan bir kez daha ifade etmek isteriz."

"Elimizde somut veriler var"

Bozdağ, Afrin'de 5 askerin şehit edildiği Türk tankına yönelik saldırıdaki silahın menşeine ilişkin soruya, "Tankımıza karşı kullanılan silahın menşeine dair elimizde bazı somut veriler var ancak konu üzerinde incelemeler devam ediyor. Kesin bir bilgiye ulaştıktan sonra bunun menşeini açıklayacağımızı buradan ifade etmek isterim. Şu anda elimizdeki veriler menşeine dair bize bir fikir verse de kesin sonuç ortaya koymadığı için şu aşamada o verileri açıklamayı da doğru görmüyoruz." yanıtını verdi.