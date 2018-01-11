Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazete'de

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü ile fakülte kurulması ve kapatılması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yer aldı. Kararla bir üniversiteye bağlı iki fakülte kapatıldı, üç üniversite bünyesinde iki fakülte ve iki enstitü kuruldu.

