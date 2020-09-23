23 Eylül 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.103 0.59 EURO 8,9940 0.17
USD 7,7090 0.60 ALTIN 460,500 -1.68
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakanlar 'Gıda İzleme Komitesi' toplantısında bir araya geldi

DHA |  23 Eylül 2020 Çarşamba - 21:37 | Son Güncelleme : 23 09 2020 - 21:37

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 'Gıda İzleme Komitesi' toplantısında bir araya geldi.


Bakan Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ve ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda İzleme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda küresel salgında alınan tedbirleri ve hasat sonrası hububat gelişmelerini konuştuk." dedi.

ETİKETLER

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Tarım ve Orman Bakanı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.