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Bakan Soylu'dan kritik ziyaret!

AA |  17 Ekim 2020 Cumartesi - 11:40 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 11:42

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberindeki Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet  Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet  Aktaş, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile kent  merkezindeki esnafa ziyarette bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.
 
Yüksekova ilçesine geçen Soylu ve beraberindekiler, İkiyaka  Dağları'ndaki 3 bin 200 rakımlı Göllerbaşı Üs Bölgesi'ne ziyarette bulundu.
 
Üste görevli askerlerle selamlaşan Soylu, güvenlik güçleriyle bir  araya gelerek sohbet etti.

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