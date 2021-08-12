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Bakanı Pakdemirli duyurdu: Köyceğiz yangını kontrol altına alındı

AA |  12 Ağustos 2021 Perşembe - 0:23 | Son Güncelleme : 12 08 2021 - 0:56

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "(Muğla) Köyceğiz yangınının da kontrol altına alındığını açıkladı. Pakdemirli öte yandan Burdur Bucak yangını ile ilgili 6 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.


Burdur'un Bucak ilçesine gelen Pakdemirli, helikopterle orman yangının  etkili olduğu alanları inceledi.
 
Bucak Yangın Yönetim Merkezi'nde çalışmalar hakkında bilgi alan  Pakdemirli, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, orman yangının kontrol  altına alınması için çalışma yürütüldüğünü söyledi.
 
 "Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı" diyen Pakdemirli, şöyle  devam etti:
 
"Özellikle 15 gündür devam eden, yangınlar silsilesi ve son halkası  olan Köyceğiz de kontrol altına alınmış odu. Manavgat'ta bir yangın çıkmıştı, o  kontrol altına alındı. Şu an itibarıyla Burdur'dayız. Çıkan yangını kontrol  altına alma çalışmaları devam ediyor. Saat 12.00 civarında çıkan yangına 12.10'da  ilk müdahale araçlarımızla müdahale edildi. Burdur Bucak Çobanpınarı köyünde  çıkan yangında şu ana kadar 21 ev zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi,  tahliye edilen kişi sayısı 200'ü aştı."
 
 Pakdemirli, tahliye edilen vatandaşların genelde ya yurtlara  yerleştiğini ya da akrabalarının yanına gittiğini belirterek, vatandaşların  tahliyesinin dışında ayrıca hayvan tahliyesi de yapıldığını söyledi.
 
 Yangına 6 uçak, 11 helikopter, 76 arazöz, 37 iş makinesiyle müdahale  edildiğini anlatan Pakdemirli, "Şu an itibarıyla Batı ve Güneybatı cephesi  kontrol altında gözüküyor. Helikopterden de gerekli incelemeleri yaptık. En yakın  zamanda kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar yangının etki  alanı 300 hektar civarında gözüküyor. Yangınla ilgili 6 kişi gözaltında. Kolluk  ve savcılık, adli merciler araştırmalarına devam ediyorlar." ifadesini kullandı.
 

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Köyceğiz
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