Bakan Pakdemirli açıkladı! ÇKS kayıtları 1 Eylül'e kadar uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çiftçi Kayıt Sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunarak kayıtların 1 Eylül'e kadar uzatıldığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tokat Valiliği tarafından 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' sloganıyla başlatılan '5 yılda 500 bin koyun' projesinin lansmanı sonrası otelde sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla bir araya geldi. Bakan Pakdemirli, buradaki konuşmasında, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının 1 Eylül'e kadar uzatıldığını belirterek, "Biliyorsunuz ÇKS kayıtları haziran ayı sonu itibarıyla bitmişti.

Bununla ilgili de sahadan çok talep oldu. Bununla beraber de ÇKS kayıtlarını koşulsuz bir şekilde 1 Eylül'e kadar uzatmış olduk. Bütün Türkiye'deki üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.