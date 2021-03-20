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Bakanı Karaismailoğlu duyurdu! Çalışmalar başladı

AA |  20 Mart 2021 Cumartesi - 14:35 | Son Güncelleme : 20 03 2021 - 14:35

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sadece 2020 yılında demir yollarına 13,6 milyar lira yatırım yaptıklarına işaret ederek, hükümetleri döneminde demir yollarını yeniden devlet politikası haline getirdiklerini belirtti.


Karaismailoğlu, Uşak'ın Eşme ilçesinde İzmir-Afyonkarahisar-Ankara  Yüksek Hızlı Tren Projesi Eşme-Salihli Kesimi T1 Tüneli Kazı Başlangıç Töreni'ne  katıldı.
 
Bakan Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 19 yılda her alanda büyük bir atılım  gerçekleştirdiğini söyledi.
 
Ulaştırma ve haberleşmenin de bu süreçte büyüyen ekonominin itici gücü  olarak görüldüğünü kaydeden Karaismailoğlu, şehirlere ekonomik ve sosyal canlılık  kazandırıldığını, Türkiye'nin "her modda" dünya ile bağlantılarının  güçlendirildiğini aktardı.
 
Bakan Karaismailoğlu, her çağda verimli, hızlı ve konforlu bir  alternatif olma özelliği taşıyan demir yolu alanında çok büyük yatırımlar  yapıldığına işaret ederek, "Öyle ki son 19 yılda, ülkemizdeki ulaşım ve  haberleşme yatırımlarına ayırdığımız yaklaşık 1 trilyonluk bütçenin yüzde 19'unu  demir yollarına aktardık." dedi.
 
Cumhuriyet’in kuruluş döneminde demir yoluna önem verildiğini,  1950-2003 yıllarında ise sadece 945 kilometrelik yeni demir yolu hattı  yapıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
  
"Demir yolu hat uzunluğumuzu 12 bin 803 kilometreye çıkardık. 2013  yılında yüzde 33 olan demir yolları yatırım oranını 2020'de yüzde 47'ye  yükselttik ve sadece 2020 yılında demir yollarına 13,6 milyar lira yatırım  yaptık. Sadece geçtiğimiz yıl demir yollarında 8 bin 664 metre tünel, 5 bin 214  metre viyadük ile birlikte, bin 213 metre iltisak hattı imalatı yaptık. Demir  yollarını yeniden devlet politikası haline getirdik. Demir Yolu Reformu'nu  başlattık."
 
 Yüksek hızlı tren projeleri
 
 Karaismailoğlu, halkın yarım asır boyunca sürat demir yolu adı altında  özlemle beklediği yüksek hızlı tren hayalini gerçekleştirmenin de AK Parti  iktidarına nasip olduğuna vurgulayarak, Türkiye'nin dünyanın sekizinci,  Avrupa'nın altıncı yüksek hızlı tren işletmecisi haline geldiğini ifade etti.
  
Ankara-Eskişehir hattının ardından hizmete alınan Ankara-Konya ve  Ankara-İstanbul YHT hatlarının da yüksek hızlı tren hizmetini halk için  vazgeçilmez bir ulaşım hizmeti haline getirdiğine dikkati çeken Karaismalioğlu,  "Öyle ki bugüne kadar YHT hatlarımızda yaklaşık 60 milyon yolcu taşındı." dedi.
 
Bakan Karaismailoğlu, hızlı tren anlamında çok önemli büyük projeleri  hayata geçirdiklerini belirterek, "Ankara-Sivas, Ankara-İzmir,  Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Konya-Karaman-Ulukışla,  Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Kapıkule-Çerkezköy hızlı tren hattı olmak üzere  toplam 3 bin 515 kilometrelik hızlı tren hattında yapım çalışmalarımız devam  ediyor." diye konuştu.
 
Ankara-Sivas hattında sona yaklaştıklarını dile getiren  Karaismailoğlu, hatta son testleri yaptıklarını bildirdi.
 
Karaismailoğlu, haziran ayı itibarıyla Ankara-Sivas YHT hattını  vatandaşla buluşturacaklarını belirterek, şu bilgileri verdi:
 
"Ankara-İzmir hızlı tren hattımızda da çalışmalarımızı hızla ve  başarıyla sürdürüyoruz. Tamamlandığında Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini  3 saat 30 dakikaya düşürecek olan Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın uzunluğu 624  kilometre. Proje kapsamında; 41 kilometre uzunluğunda 49 adet tünel açılacak,  23.1 kilometre uzunluğunda 56 adet viyadük inşa edilecektir. Toplamda 115,8  milyon metreküp kazı, 47,9 milyon metreküp dolgu yapılacaktır. Şu ana kadar  altyapı işlerini yüzde 42,43 tamamladık. 12 bin 800 metre uzunluğunda 14 adet  tünel açtık. 10 bin 150 metre uzunluğunda 18 adet viyadük inşa ettik. 66 milyon  metreküp kazı yaptık ve 47,9 milyon metreküp dolgu gerçekleştirdik."
 
Avrasya Tüneli'nden daha geniş demir yolu tüneli açılacak
  
Bakan Karaismailoğlu, şimdi de Ankara-İzmir Hızlı tren hattının  Eşme-Salihli Kesiminin en uzun tüneli olan 3 bin 47 metre uzunluğundaki T1  Tüneli'nin kazısına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bir ilki  daha gerçekleştiriyoruz, 13,70 m genişliğindeki Avrasya Tüneli'nden daha geniş  bir demir yolu tüneli açıyoruz. Bu tünelin kazı çapı 13,77 metre, iç çapı ise  12,5 metre olan Türkiye’nin en geniş çaplı TBM makinası kullanarak açacağız.  Kullanılan bu yöntem sayesinde Türkiye'de ilk kez hem hızlı trenin kullanacağı  ana tünel hem de yaya, ambulans ve bakım hizmetlerinde kullanılmak üzere güvenlik  tünelini aynı tüp içinde inşa edeceğiz." dedi.
 
Tek tünel içinde iki kat inşa ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, hem  zaman hem de maliyet yönünden kazanç sağlanacağını ifade etti.
 
Karaismailoğlu, hem ana tünel hem de güvenlik tünelini 12 ayda  bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.
 
Bölünmüş yol uzunluğu 28 bin 200 kilometreyi aştı
 
Dünyanın en gelişmiş teknolojilerini kullanarak projeleri hızlı ve  güvenli şekilde tamamladıklarını, teknolojiyi ihraç eden konuma geldiklerini  vurgulayan Karaismailoğlu, millete ve devlete hizmet yolunda gece gündüz  çalıştıklarını kaydetti.
 
Bakan Karaismailoğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin kilometrelerden 28  bin 200 kilometrenin üzerine çıkardıklarını belirterek, şöyle konuştu:
 
"Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlı iken, 77 ili birbirine  bölünmüş yolla bağladık. Türkiye'yi hızlı tren ile tanıştırdık. 26 olan  havalimanı sayısını 56'ya yükselttik. İstanbul Havalimanı ile ülkemizi küresel  havacılığın merkez üslerinden biri yaptık. THY'miz dünyanın en değerli  markalarından biri haline geldi. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nı inşa ederek  Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolunun hayata geçmesini sağladık. İhracat  trenlerimiz birbiri ardına Çin'e Rusya'ya seyahat ediyor.  Asrın projesi  Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü,  İstanbul-İzmir, Ankara Niğde ve Kuzey Marmara otoyolları gibi nice dev prestij  ulaşım projesini bitirdik ve halkımızın hizmetine verdik. 1915 Çanakkale Köprüsü,  Çukurova ve Rize–Artvin Havalimanları, Ankara-Sivas,  Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Ankara-İzmir Hızlı Tren hatları gibi nicesine  de devam ediyoruz."
 
Türkiye'yi bölgesinde süper güç haline getirmek için gece gündüz  çalışmayı sürdüreceklerini dile getiren Karaismailoğlu, "5A uydumuzu sene başında  uzaya gönderdik. Halihazırda 5B için gün sayıyoruz. Bir yandan da 6A uydumuzun  montaj işlemlerini yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise yüksek hızlı tren projesi  sayesinde bölgenin tanınırlığının artacağını dile getirdi.
 
 AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de Uşak ve Eşmelilerin hızlı  tren çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını istediklerini ve çalışmalar  başladığı için çok mutlu olduklarını aktardı.
 
  Törende konuşma yapan diğer AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay  ise kentin talihinin tünel ile değişeceğini söyledi.
 
 Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, milletvekilleri ve  protokol üyeleri butona basarak kazıyı başlattı.
 
 Bakan Karaismailoğlu kazının başladığı bölgede incelemede bulundu,  kazı ekibiyle fotoğraf çektirdi.
 

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Bakanı Karaismailoğlu demir yolları devlet politikası
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