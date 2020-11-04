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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili son dakika açıklaması

04 Kasım 2020 Çarşamba - 11:28 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 11:35

Okullarla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk"Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk." dedi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk."

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Bakan Ziya Selçuk okul eğitim
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