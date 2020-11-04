Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk."
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- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili son dakika açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili son dakika açıklaması
04 Kasım 2020 Çarşamba - 11:28 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 11:35
Okullarla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk"Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk." dedi.
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