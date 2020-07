Bakan Yardımcısından müjde: Ağustosta tüm kapılar açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı , Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress 'in davetiyle, Almanya Seyahat Acenteleri Birliği'ne bağlı tur operatörleri ve seyahat acentelerinin önde gelen temsilcilerinden oluşan 30 kişilik bir grup 'Güvenli Turizm Sertifikası Programı' kapsamındaki uygulamaları yerinde görmek için 4 günlük bir gezi programı için Antalya 'ya geldi. Lara Barut Hotel'de konaklayan Alman turizmciler, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve sektör temsilcileriyle yemekte buluştu. Alman turizmciler Perge Antik Kenti gezisinin yanı sıra Concorde De Luxe Hotel'de güvenli turizm uygulamalarıyla ilgili incelemelerde bulundu. Heyet incelemelerini The Land Of Legends Theme Park'ta sürdürecek.