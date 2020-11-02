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Bakan Yardımcısı İnce: Kahramanlar hasarlı, riskli binaların önünde 7/24 bekliyor

DHA |  02 Kasım 2020 Pazartesi - 18:49 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 18:49

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depreme ilişkin, "Kahramanlar hasarlı, riskli binaların önünde 7/24 bekliyor. İnsanlarımızı hırsızlardan, fitnecilerden korumaya kararlıyız" dedi.


Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından, 'Hasarlı yapılar yağmalanıyor! Yurttaşlar, hasarlı binalardaki hırsızlıkların önlenmesi için güvenlik güçlerinin önlem almasını istedi' başlıklı haberi paylaşarak, "Fitnenin Sözcülüğünü yapmaya devam ededurun. Kahramanlar hasarlı, riskli binaların önünde 7/24 bekliyor. İnsanlarımızı hırsızlardan, fitnecilerden korumaya kararlıyız" dedi.
 

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