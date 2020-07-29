Bakan Yardımcısı Çataklı: Bayramda 162 bin personel görev alacak

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale 'de bayram öncesi trafik yoğunluğunu yaşandığı kavşak noktasında inceleme yaptı. Çataklı, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen'den bilgiler aldı, sürücüler ile sohbet ederek, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Çataklı, 2019 yılından itibaren trafikte farkındalıklı projelere imza attıklarını, hatalı sürücüler için 'kırmızı düdük' gibi projeler geliştirdiklerini söyledi. Çataklı, 2015 yılında trafik kazalarında 7 bin 530 kişi yaşamını yitirirken, alınan bu tedbirlerle 2019 yılında trafik kazalarında 5 bin 473 vatandaşın yaşamını yitirdiğini kaydetti. Çataklı, şöyle konuştu: