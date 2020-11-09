İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afetzede vatandaşlarımız için İzmir'e gönderdiğiniz, TIR ve kamyonetlerden oluşan toplam 331 araçlık yardım malzemesini teslim aldık. 13 bin 769 gıda kolisi, 15 bin 352 adet giysiyi afetzedelerimize gecikmeden ve hiçbir karışıklık yaşanmadan teslim ettik. Teşekkürler Türkiye" dedi.
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- Bakan Yardımcısı Çataklı: Afetzedelere gönderilen malzemeleri teslim ettik
Bakan Yardımcısı Çataklı: Afetzedelere gönderilen malzemeleri teslim ettik
DHA | 09 Kasım 2020 Pazartesi - 16:19 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 16:19