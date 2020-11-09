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Bakan Yardımcısı Çataklı: Afetzedelere gönderilen malzemeleri teslim ettik

DHA |  09 Kasım 2020 Pazartesi - 16:19 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 16:19

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'de depremden etkilenenlere gönderilen 13 bin 769 gıda kolisi ve 15 bin 352 adet giysiyi afetzedelere teslim ettiklerini açıkladı.


İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afetzede vatandaşlarımız için İzmir'e gönderdiğiniz, TIR ve kamyonetlerden oluşan toplam 331 araçlık yardım malzemesini teslim aldık. 13 bin 769 gıda kolisi, 15 bin 352 adet giysiyi afetzedelerimize gecikmeden ve hiçbir karışıklık yaşanmadan teslim ettik. Teşekkürler Türkiye" dedi.
 

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