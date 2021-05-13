Bakan Yanık'tan 'Ramazan Bayramı' mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bayram mesajında "İçinde bulunduğumuz olağanüstü şartlar sebebiyle geçen sene olduğu gibi bu sene de maalesef alıştığımız o coşkulu Ramazan ları doya doya yaşayamadık, yaşayamıyoruz. Biraz buruk, biraz yalnız, çokça dikkatli geçirdiğimiz bu ramazanda nefsimizin yanında sevdiklerimizi de korumaya almak zorunda kaldık. Sabrı, fedakârlığı, dayanışma ve yardımlaşmayı farklı şekillerde yaşadık. Sevdiklerimize sarılamasak da, büyüklerimizin ellerini öpemesek de uzaktan hal ve hatırlarını sorarak özlem giderdik. Bu vesileyle mutlu ve sağlıklı bir toplumun olmazsa olmazının yardımlaşma ve dayanışma olduğunu bir kez daha gördük. Biliyorsunuz bu süreçte hükümetimiz de salgının olumsuz etkilerinden milletimizi korumak için hızlı ve kararlı adımlar attı" dedi.

Bakanlık olarak Covid-19'la mücadeleyi 'Sosyal Koruma Kalkanı' çerçevesinde 'sosyal yardım' ve 'sosyal hizmetler' başlıkları altında yürüttüklerini ifade eden Bakan Yanık, "Toplumumuzun her kesimine yönelik tedbirler aldık, destekler sağladık ve yardım programlarını hayata geçirdik. Şehit yakını ve gazilerimizle, kadın, çocuk ve gençlerimizle, engelli ve yaşlılarımızla el ele vererek zorlukları beraber aşmaya çalıştık. Bundan sonra da 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla, 'sosyal devlet' misyonumuzla buna devam edeceğiz. Bu duygularla Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.