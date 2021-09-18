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Bakan Yanık'tan Prof. Dr. Şengör'ün açıklamalarına tepki!

AA |  18 Eylül 2021 Cumartesi - 0:02 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 0:02

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadına yönelik şiddet ve tacizin tek çeşidi yok. Bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.


Yanık, Twitter hesabından, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir öğrencisiyle anısını anlatırken kullandığı  ifadelere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yanık, paylaşımında şunları kaydetti:
 
"Kadına yönelik şiddet ve tacizin tek çeşidi yok. Failin olayı gülerek  anlatması da tacizin ağırlığını hafifletmiyor. Unvanların arkasına saklanarak  meşruiyet sağlama arayışı ise yakışıksız. Öğrenci üzerindeki tahakkümü de ayrıca  konuşuruz. Bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz."

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Aile ve Sosyal Hizmetler Derya Yanık Kadına yönelik şiddet
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