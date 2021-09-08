Bakan Yanık’tan flaş ‘kadına şiddet’ açıklaması

İçişleri Bakanlığı ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik işbirliğinin devam ettiğini söyleyen Bakan Yanık, İçişleri Bakanlığı’nın özellikle, şiddet mağdurunun korunması ve can güvenliğinin sağlanması noktasında kritik bir rol ve sorumluluğu olduğunu söyledi.

5.113 öğrenciye eğitim verildi

Bakan Yanık, bu kapsamda Polis Akademisi öğrencilerine, mezun olmadan önce eğitim verildiğini ifade ederek, “Bu yıl, öğrenciler 24 ilde bulunan Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim aldı.

Bakanlığımıza bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’nde görevli meslek elemanlarımız tarafından verilen ve toplamda 5.113 öğrenciye ulaşılan eğitimlerde, kadına yönelik şiddet tanımı, biçimleri, yaygınlığı üzerine bilgi verildi.

Ayrıca, eğitimlerde, şiddete maruz kalan kadınlara sunulan hizmetler, yasal dayanaklar, şiddetle mücadelede hizmet sunan kurum kuruluşlar ile bu kuruluşların görev ve sorumlulukları üzerinde de duruldu” diye konuştu.

Polis Akademisi Başkanlığı ile işbirliğimizi önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planlıyoruz

Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızla birebir temas içerisinde olan ve şiddete maruz kalan kadınlarımızın ilk başvurduğu mekanizmalar arasında yer alan kolluk kuvvetlerimizin, daha mesleğe adım atmadan bilinçlenmeleri kapsamında Polis Akademisi Başkanlığı ve Bakanlığımızın işbirliğini önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planlıyoruz.

Daha güçlü işbirlikleri, daha güçlü kurumsal mekanizmalar ile kadınlarımızın kendilerini daha güvende ve huzurlu hissetmelerini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.