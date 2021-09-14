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Bakan Yanık’tan Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi açıklaması!

14 Eylül 2021 Salı - 22:34 | Son Güncelleme : 14 09 2021 - 22:34

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Yanık, "Muhalefet büyüğüyle küçüğüyle, zaten yaptığımız işleri bize öneri olarak getiriyor. Üstelik tüm bunları yerli imkanlar ve kendi insan kaynağımızla gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.


Yanık, sosyal medya hesabından, Bakanlığının "Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi"ne ilişkin bilgiler paylaştı.

Paylaşımında, sistemin işleyişi ve avantajlarına yönelik bilgi veren Yanık şunları kaydetti:

"Muhalefet, büyüğüyle küçüğüyle, zaten yaptığımız işleri bize öneri olarak getiriyor. Üstelik tüm bunları yerli imkanlar ve kendi insan kaynağımızla gerçekleştiriyoruz. Çabaları takdire şayan ama daha çok çalışmaları lazım."

 

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi Derya Yanık
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