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Bakan Yanık'tan AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına tepki

AA |  20 Temmuz 2021 Salı - 0:39 | Son Güncelleme : 20 07 2021 - 0:39

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı'nın işverenlerin başörtüsü kısıtlaması getirebileceği yönündeki kararına tepki gösterdi.


Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AB Adalet Divanı'nın işverenlerin başörtüsü kısıtlaması getirebileceği yönündeki kararı AB'nin kendi değerlerini inkar etmesidir. Öte yandan en temel insan haklarından olan inanç özgürlüğünün kadınların kıyafetleri üzerinden tartışılması ayrıca kadın hakkı ihlalidir." ifadelerine yer verdi.

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Bakan Yanık Derya Yanık Avrupa Birliği Adalet Divanı başörtüsü kısıtlaması
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