Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta meydana gelen selden zarar gören hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 8 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza toplam 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardık. İhtiyaç duyanlar için sahada psikososyal destek hizmetlerimizi de sürdürüyoruz" dedi.
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- Bakan Yanık: Selden zarar gören haneler için 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardık
Bakan Yanık: Selden zarar gören haneler için 1 milyon 160 bin TL kaynak aktardık
12 Temmuz 2021 Pazartesi - 18:06 | Son Güncelleme : 12 07 2021 - 18:06