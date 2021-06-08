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Bakan Yanık: Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize her türlü desteği vereceğiz

08 Haziran 2021 Salı - 18:39 | Son Güncelleme : 08 06 2021 - 18:39

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'da Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kadına her türlü desteği vereceklerini açıkladı.


Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şiddetin her türlüsünün insanlık suçu olduğunu bildirdi. Yanık, "Şiddetin her türlüsü ve sebebi ne olursa olsun ayrımcılık utanç verici bir insanlık suçu. Bu faşist zihniyeti şiddetle kınıyorum. Açılacak davaya müdahil olarak, Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize bu süreçte her türlü desteği vereceğiz, yanındayız" ifadelerini kullandı.
 
 

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Derya Yanık Nişantaşı İstanbul
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