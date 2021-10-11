Bakan Yanık, kız çocuklarıyla bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde, bakanlığa bağlı kuruluşlarda kalan kız çocuklarıyla bir araya geldi.

Bakan Yanık'ın katılımıyla, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle Geleneksel Spor lar Gençlik ve Spor Kulübü'nde etkinlik düzenlendi. Ankara Çocuk Evleri Sitesi'nde korunma ve bakım altında olan farklı yaş gruplarındaki fark kız çocuklarının katıldığı etkinlikte, geleneksel Türk tiyatrosu Karagöz-Hacivat gölge oyunu sahnelendi. Ankara Çocuk Evleri Sitesi'nden çocukların bağlama ve türkülerle sunduğu müzik dinletisinin ardından çocuklar anlatılan masallarla eğlenceli vakit geçirdi. Çocukların ebru ve ıhlamur baskı çalışmalarını da izleyen Bakan Yanık, hatıra fotoğrafı çektirdi ve çocuklara Hacivat ve Karagöz gölge oyunu hediye etti. Çocuklar da kağıt rölyef, pul taş ve güpürden hazırladıkları üç boyutlu tabloyu Bakan Yanık'a hediye etti.

'GELECEK HEYECANLARI GÖZLERİNDEKİ PIRILTIDA SAKLIYDI'

Çocukların anlattığı masalları dinleyen Bakan Yanık, daha sonra çocukların arasına oturarak onlara 'çocuk saflığına ve cesaretine' vurgu yapan 'Bir İnci Masalı'nı anlattı. Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlayan Yanık, "Bugün kuruluşlarımızdaki kız çocuklarımızla bir araya geldik. Hayallerini konuştuk onlarla. Masallar dinledik, masallar anlattık. Gelecek heyecanları gözlerindeki pırıltıda saklıydı. Mutlu olduk" dedi.