Bakan Yanık duyurdu: Yeni hizmet modeli hayata geçiriliyor, Türkiye'de ilk

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 12 yaş üstü erkek çocuğu olan şiddet mağduru kadınlar için yeni bir hizmet modelini hayata geçirdiklerini belirterek, “Türkiye’de ilk defa Ankara ve İstanbul’da 12 yaş üstü erkek çocuğu olan şiddet mağduru kadınlara yönelik hizmet birimleri oluşturduk” dedi.

Bakan Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kadın konukevlerinde farklı ihtiyaçları ve öncelikleri olan kadınların aynı ortamda hizmet almalarının çeşitli sorunlar oluşturması sebebiyle yeni hizmet modellerine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Türkiye’de ilk

Şiddet mağduru kadınların ve beraberindeki çocuklarının ihtiyaçlarını göz önüne alarak ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında yeni bir hizmet modelini hayata geçirdiklerini kaydeden Yanık, “Konukevlerimizde hizmet alan kadınlarımızın 12 yaşından büyük erkek çocukları için yeni bir hizmet modelini başlattık. Türkiye’de ilk defa Ankara ve İstanbul ’da hizmet veren kadın konukevlerimizden birinde 12 yaş üstü erkek çocuğu olan şiddet mağduru kadınlara yönelik hizmet birimleri oluşturduk” ifadelerini kullandı.

1+1 bağımsız daireler şeklinde planlandı

Bakan Derya Yanık, yeni hizmet modelinde, kadınların beraberindeki erkek çocuklarının yaş ve gelişim düzeylerini göz önünde bulundurduklarını belirterek, “Söz konusu hizmet birimlerimizi, 1+1 bağımsız daireler şeklinde planladık, tefrişatı da kadınların ve beraberindeki çocuklarının gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenledik. Ayrıca, diğer kadın konukevlerimizde olduğu gibi bu hizmet birimlerimiz de güvenlik riski oluşturabilecek durumlara karşı her türlü tedbir alınacak. Kadınlarımız ve beraberindeki çocuklarına kuruluş bilgilerinin gizliliği esasıyla hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Etüt odası, atölye alanları ve çocuk üniteleri bulunuyor

Bakan Yanık, söz konusu hizmet biriminde mağdur kadınların becerilerini geliştirebilecekleri atölye alanları ve beraberindeki çocukların akademik gelişimlerine destek sunulabilecek etüt odası/kütüphane ile çocuk ünitesinin de bulunduğunu söyledi.