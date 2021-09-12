Bakan Yanık duyurdu! 'Sayıyı arttırdık'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2002 yılında 8 ildeki kadın konukevlerini 81 ile yaygınlaştırdıklarını belirterek, “Şiddetle mücadelede kadınlara yönelik hizmetlerimizi çeşitlendirirken; kadın konukevlerimizin kapasitelerini de genişlettik. Hedefimiz, kadınların hizmetlerimize erişimlerini kolaylaştırmak” dedi. Bakan Yanık, kadın konukevlerinin yalnız şiddet mağdurlarına değil, barınma ihtiyacı olan kadınlara da hizmet verdiğini ifade ederek, “Son 3 yılın ortalaması ele alındığında kadın konukevlerinde, kadınların yüzde 47’si şiddet nedeniyle, yüzde 53’ü barınma nedeniyle hizmet aldı” diye konuştu.

Şiddetin tüm insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu vurgulayan Bakan Yanık, insan onurunu hiçe sayan şiddetle mücadeleye sıfır tolerans ilkesiyle devam ettiklerini söyledi.

Yanık, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planları ile hem ulusal hem yerel düzeyde tüm taraflarla işbirliği içerisinde çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Eğer bir şiddet olayı söz konusu ise şiddet gören kişi için koruyucu faaliyetleri yürütüyoruz. Her ne sebeple olursa olsun mağduru, devletin koruma şemsiyesi altına alıyoruz. Burada ŞÖNİM’lerimiz, kadın konukevlerimiz devreye giriyor” dedi.

283 olan kapasitelerini 3.624’e yükselttik

2002 yılında 8 ilde bulunan kadın konukevlerini 81 ile yaygınlaştırdıklarının altını çizen Bakan Yanık, “Şiddetle mücadelede kadınlara yönelik hizmetlerimizi çeşitlendirirken; konukevlerimizin kapasitelerini de genişlettik. Türkiye genelinde kadın konukevi sayımızı 149’a çıkardık. 283 olan kapasitelerini de 3.624’e yükselttik” diye konuştu.

Yanık, “Konukevlerimizin sayısını ve kapasitelerini arttırırken ki hedefimiz, kadınların hizmetlerimize erişimlerini kolaylaştırmak. Ayrıca, konukevlerimizle, kuruma kabul edilen kadınların şiddetsiz bir ortamda yaşadıkları travma ile başa çıkabilmelerine, yeniden sağlıklı ilişkiler sürdürebilmelerine destek olmak üzere mesleki çalışmalar yaparken; konukevlerinden ayrıldıktan sonra yaşamlarını kendi planlamaları doğrultusunda sürdürmeleri için onları destekliyoruz” dedi.

Kadın konukevlerimiz barınma ihtiyacı olan kadınlara da hizmet veriyor

Bakan Yanık, kadın konukevlerinin yalnız şiddet mağdurlarına değil, barınma ihtiyacı olan kadınlara da hizmet verdiğini ifade ederek, “Son 3 yılın ortalaması ele alındığında kadın konukevlerinde, kadınların yüzde 47’si şiddet nedeniyle, yüzde 53’ü barınma nedeniyle hizmet aldı” diye konuştu.

Koruyucu hizmetlerin yanı sıra önleyici ve bilinçlendirici faaliyetlere de büyük önem verdiklerine dikkat çeken Bakan Yanık, “Şiddet henüz gerçekleşmeden önüne geçerek önleyici çalışmalara da önem veriyoruz. Bu çerçevede, şiddetle mücadelede toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması amacıyla eğitimlerimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Belediyelere bağlı 7 ilimizde de yeni kadın konukevi açılması planlanıyor

Öte yandan Yanık, belediyelerin de kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin rol almalarını istediklerini ifade ederek, “5393 sayılı Belediyeler Kanununa göre, büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere nüfusu 100.000’i geçen belediyeler özellikle barınma ihtiyacı başvurusu bulunan kadın ve beraberindeki çocuklara destek olmaları amacıyla kadın konukevi açmakla yükümlüler. Şu anda Belediyelere bağlı 33 kadın konukevi bulunuyor. 7 İlimizde de yeni kadın konukevi açılması planlanıyor” açıklamasında bulundu.