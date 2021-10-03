Bakan Yanık: "Devlet korumasında yetişen çocuklarımızla gurur duyuyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda yetişen çocukların spor, sanat ve kültürel faaliyetlere yönlendirildiğini belirterek, “Çocuklarımız özellikle sporda ulusal ve uluslararası alanlarda düzenlenen yarışmalardaki başarılarıyla dikkati çekiyor. Kuruluşlarımızdaki çocuklarımızdan 14’ü milli sporcu olmak üzere 2394’ü lisanslı spor yapıyor.” dedi

Bakan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan korunma ve bakım altındaki çocukların, fiziksel, bilişsel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerinin sağlanmasına önem verdiklerini ifade etti.

Yanık, çocukların ilgi ve yeteneklerine göre sanata veya spor a yönlendirildiğini belirtti. Spor branşlarının tanıtılması amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile iş birliğiyle toplantılar ve etkinlikler düzenlendiğini kaydeden Bakan Yanık, çocukların bu etkinliklere katılımlarının teşvik edildiğini dile getirdi. Bakan Yanık, ayrıca kuruluşlarda yetişmiş başarılı kişilerin de model gösterilerek çocukların onları örnek almalarının hedeflendiğini belirtti.

Bakan Yanık, şunları kaydetti:

“Bakanlığımız bünyesinde lisansı bulunan çocuklarımızın katılımıyla turnuvalar ve etkinlikler düzenliyoruz. Böylece çocuklarımızın hem sportmence rekabet etmesine hem de sosyalleşmelerine ortam sağlıyoruz. Liseye geçişte ise çocuklara rehberlik yapılarak sanata ilgisi ve yeteneği olanlar güzel sanatlar liselerine, spora ilgisi ve yeteneği olanlar spor liselerine yönlendiriliyor. Çocuklarımız özellikle sporda ulusal ve uluslararası alanlarda düzenlenen yarışmalardaki başarılarıyla dikkati çekiyor. Kuruluşlarımızda yetişen çocuklarımızdan 14’ü milli sporcu olmak üzere 2394’ü lisanslı spor yapıyor. Çocuklarımızın 2293’ü ise lisanssız olarak sporla ilgileniyor. Devlet korumasında yetişen çocuklarımızla gurur duyuyoruz”

Devlet korumasında yetişen çocukların kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımlarına da önem verdiklerini vurgulayan Yanık, müzik, edebiyat, kompozisyon, resim, robotik kodlama, sinema , tezhip, tiyatro, yazarlık, ahşap boyama, aşçılık, bale, boncuk pano yapımı, dans, drama, ebru sanatı, edebiyat, el işi filografi, fotoğrafçılık, keçe çalışması, mozaik yapımı gibi alanlarda faaliyetler düzenlendiğini ifade etti.

DERECELİK ÇOCUKLAR YETİŞİYOR

Bakan Derya Yanık, ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece kazanan çocuklar ile çocukların yarışmalara nasıl hazırlandıklarına ilişkin de bilgi verdi.

Buna göre, devlet korumasında yetişen çocuklardan Aleyna Yaslı, uluslararası wushu kung fu şampiyonalarında Sanda, Taolu ve Tai Chi müsabakalarında birincilikler kazandı.

Dilek Gök, Muay Thai'de Avrupa birinciliği, Ayşegül Tübek Wushu Sanda dalında Balkan üçüncülüğü elde etti.

Ahmet Mıntaz, özel sporcu yüzme yarışmalarında serbest, sırtüstü ve kelebek stillerinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandı.

Ejder Teker, Muay Thai ve Kick Boks spor branşlarında 2016 yılından bu yana ulusal ve uluslararası turnuvalara katıldı ve ulusal turnuvalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülükler elde etti.

Mukadder Batır, 2014’te İspanya ’nın Bilbao şehrinde yapılan Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa üçüncüsü, 2016’da Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonası Slovenya Maribor’da Avrupa ikincisi, 2017’de Macaristan 'ın Budapeşte şehrindeki Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldu.

Fatih Başköy, güreşte 2011’den bu yana katıldığı, yıldızlar, gençler ve büyükler Türkiye, Avrupa ve dünya müsabakalarında birincilik, ikincilik ve üçüncülük kazandı.

Emrah Aydın , halterde Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında birinci, ikinci ve üçüncülük unvanlarının sahibi oldu.

NASIL HAZIRLANIYORLAR?

Profesyonel spor yapan çocuklar antrenörlerin sorumluluğunda çalışmalarını yürütüyor ve sporcu çocuklara özel beslenme programları uygulanıyor.

Özellikle önemli turnuvalar öncesinde çocukların ihtiyaç duyduğu psikolojik destek, ilgili ekipler tarafından sağlanıyor. Sporcu çocukların öğrenim gördüğü okuldaki idareci ve öğretmenlerden kaldıkları kuruluştaki personele kadar herkesin bu desteğin parçası olması için çaba gösteriliyor.