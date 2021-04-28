Bakan Varank yerli aşı için tarih verdi!

Yerli aşı çalışmalarında son durumu aktaran Bakan Varank'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Bu virüs Çin'de ortaya çıktığında, daha dünyada pandemi ilan edilmemişken ve ülkemiz sınırlarından bir virüslü hasta girmemişken Çin'de bu olaylar başladığında biz arkadaşlarımızla bir araya geldik. Cumhurbaşkanı yardımcımızla bir toplantı yaptık. Daha global pandemi yoktu, ülkemize virüs girmemişti.

Ve 30 Ocak 2020'de hocalarımızı ben topladım. Dedik ki, biz böyle bir virüs var. Ama bunun bir virüs olduğu ortada biz buna karşı ne yapabiliriz? Aşı geliştirme, ilaç geliştirme yapabilir miyiz? Orada çok farklı üniversitelerden hocalarımız vardı ve bir kısmı çok cesur konuştular, bir kısmı ürkek konuştular.

Bugünlerde televizyona çıkan hocalarımızdan bazıları aşı geliştirmek mümkün değil, 5-6 sene sürer diyordu. Ama bazı hocalarımız da iddia ile şunu söylediler: "Türkiye'de aşı geliştirme anlamında insan kaynağımız var, altyapılar var. Biz buna karşı aşı geliştirebiliriz. Yeter ki hükümetimiz bizi desteklesin. Biz aşıyı geliştirebiliriz." İsmini de verelim; Osman Erganiş Hocamız.