Bakan Varank: Vizyonsuz muhalefetimiz var

Açılışta konuşan Bakan Varank, ülke genelinde yatırım ve istihdamın devam ettiğini belirterek, "Güzel ülkemizin her bir iline yeni fabrikalar, yeni tesisler kazandırmanın sevinci ve guruyla Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde gece gündüz çalışıyoruz. Sadece son birkaç haftada Zonguldak Antep , Urfa, Bolu Edirne ve Diyarbakır 'da birbirinden önemli projelerin açılışını ve temel atmalarını gerçekleştirdik. Teşvik ve desteklerimizle kurulan özel sektör yatırımlarından turizm projelerine, sanayi altyapılarından eğitim-teknoloji ve girişimcilik merkezlerine kadar sayısız projeyi hayata geçirdik.

Liste o kadar uzun ki inanın bu yatırımları sadece ismen saymaya kalktığımızda bile epey bir zaman alıyor. Bu projelerimizin her biri illerimizin kalkınmasına, vatandaşlarımızın refahının yükselmesine inşallah önemli katkılar yapacak. Malumunuz daha dün Cumhurbaşkanı'mız ile birlikte Diyarbakır'daydık. Orada hayata geçirdiğimiz her bir yatırım terörden çok çekmiş bölge insanımıza ve özellikle gençlerimize umut ışığı oluyor. İşte bugün de Sivas'ta huzurlarınızdayız. İlimizin kültürüyle özdeşleşmiş Sivas Kangal köpeği için önemli bir projenin açılışını gerçekleştiriyoruz" dedi.

'ŞEHRİMİZE 44 MİLYAR LİRAYI GEÇEN YATIRIMLAR YAPTIK'

Sivas'ın, 1000 yıllık tarihin her döneminde önemli merkez görevi gördüğünü söyleyen Bakan Varank, "Danişment ve Eretna beyliklerinin başkentliğini, cihan devleti Osmanlı'nın da beylerbeyliğini yapan ilimiz her daim Anadolu 'nun birlik ve dirlik yurdu oldu. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı ve milli mücadelemizin işaret fişeğinin ateşlendiği bu şanlı şehrin bizim gönlümüzde müstesna bir yeri var çünkü bugün de şanlı tarihinize yaraşır şekilde her türlü tuzağa karşı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanında dimdik duruyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Bizler de Sivas'ın kalkınması ve Sivaslıların refahının artması için var gücümüzle hizmetinizdeyiz. Bugüne kadar şehrimize sağlık , sanayi, tarım, sosyal hizmetler, ulaştırma ve enerji konuları başta olmak üzere birçok alanda 44 milyar lirayı geçen yatırımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Sivas'ta inşa ettiğimiz modern tesislerin, yatırımcılarımıza sağladığımız desteklerin ve diğer birçok hizmetin en yakın şahitleri de zaten siz değerli yiğidolarsınız" diye konuştu.