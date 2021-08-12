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Bakan Varank: Üreterek büyümeye devam edeceğiz

AA |  12 Ağustos 2021 Perşembe - 16:52 | Son Güncelleme : 12 08 2021 - 16:52

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yüksek teknolojili imalat sanayi üretiminde gözlenen aylık ve yıllık bazlı artışların sanayideki dönüşüm ve kaliteli büyüme açısından önemine dikkati çekerek, "Üreterek büyümeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.


Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, haziran ayına  ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.
 
Sanayi üretiminin haziranda aylık yüzde 2,3, çeyrek dönemlik yüzde  41,1, yıllık ise yüzde 23,9 arttığını belirten Varank, şunları kaydetti:
 
"Yüksek teknolojili imalat sanayi üretiminde gözlenen aylık ve yıllık  bazlı artışlar sanayimizdeki dönüşüm ve kaliteli büyüme açısından oldukça önemli.  Üreterek büyümeye devam edeceğiz."
 
  
 
    Bakan Varank, paylaşımında, sanayi üretim endeksiyle teknoloji  seviyesine göre üretim endeksinin aylık ve yıllık değişimlerine de yer verdi.
 
  
 

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