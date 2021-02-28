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Bakan Varank: Türkiye'yi uzay ligine taşıyacağız

AA |  28 Şubat 2021 Pazar - 11:01 | Son Güncelleme : 28 02 2021 - 11:32

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünde Ay'a gönderilmesi hedeflenen insansız aracın milli ve özgün hibrit motorlu roketinin geliştirildiği Delta V Uzay Teknolojileri AŞ tesislerinde incelemelerde bulundu. Ziyaretinde Türkiye Uzay Ajansının (TUA) bütçesine ilişkin eleştirilere yanıt veren Varank, "Bu eleştirileri yapanlar hem devletin işleyişinden hem de bu projeler nasıl yapılıyor, bundan bihaberler. Bizim bir bütçe sıkıntımız yok." dedi.


Bakan Varank, Milli Uzay Programı çalışmaları kapsamında milli ve  özgün hibrit roket motorları üreten Delta V Uzay Teknolojileri AŞ'nin  İstanbul'daki tesislerini ziyaretinde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya,  Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Uzay Ajansı  Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü  (UZAY) Müdürü Mesut Gökten ve Delta V Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Arif  Karabeyoğlu katıldı.
 
Toplantıda, Delta V'nin yürüttüğü faaliyetler hakkında Bakan Varank'a  bilgi verilirken, 2023 yılında Ay'a "sert iniş" yapması planlanan insansız uzay  aracının mevcut kavramsal tasarımına ilişkin teknik özellikleri ele alındı.
 
oplantı sonrasında Delta V'nin Pendik tesisinde incelemelerde bulunan  Varank'a, toplantı katılımcılarının yanı sıra BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk  Bayraktar ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de eşlik etti.
 
 "Türkiye'yi uzay ligine taşıyacağız"
 
Varank, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Şubat'ta Türkiye ve dünyaya Milli Uzay Programı'nı ilan  ettiğini anımsattı.
 
Milli Uzay Programı ile Türkiye'yi uzay ligine taşımayı ve gelişen  uzay ekonomisinden alınan payı artırmayı hedeflediklerini belirten Varank,  "Türkiye bir uzay ülkesi, ülkemizde uzay alanında gelişmiş çok önemli  kabiliyetler var. Biz de Türkiye Uzay Ajansının hazırladığı Milli Uzay Programı  ile bu kabiliyetleri bir araya getirerek tam bir koordinasyon içinde önemli  hedefler belirledik." dedi.
 
Varank, bu hedeflerin başında Ay misyonunun geldiğine işaret ederek,  şöyle konuştu:
 
"Ay misyonunda 2023 ve 2028 yıllarında iki aşamalı bir hedefimiz var.  2023'te ilk kez kendi milli ve özgün teknolojilerimizi kullanarak Ay ile teması  gerçekleştirmek istiyoruz. Misyonumuzun ilk ayağında Ay'a bir sert iniş  gerçekleştireceğiz. Burada öncelikle Dünya yörüngesine çıkaracak ilk fırlatmayı  uluslararası iş birlikleriyle yapacağız ama Dünya yörüngesinde kendi milli ve  özgün roketimizi ateşleyerek uzay aracımızı Ay ile buluşturacağız."
 
 Ay misyonunun en önemli ayaklarından biri olan milli ve özgün hibrit  motor teknolojisini Delta V'nin geliştirdiğini belirten Varank, firmanın 2016'da  kurulduğunu ve 2017'den beri uzaya erişimle ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü  anlattı.
 
 
 Varank, bu yaz firmanın uzay sınırını aşacak roketini ateşleyeceğini  ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:
 
  
"Biz burada Delta V'den özellikle Ay misyonunda uzayda kendi  ateşlememizi yapacak motorları geliştirmelerini bekliyoruz. Bu manada da TÜBİTAK  UZAY ve Delta V'yi bir araya getirdik. Zaten birkaç aydır çalışmalarına  başlamışlardı. Bu tesislerde şirketimizin kabiliyetlerini dinledik. Ay misyonuyla  ilgili kritik bir toplantı gerçekleştirdik. Bütün taraflarla beraber adeta bir ön  tasarım toplantısı yaptık ve Delta V'nin özellikle dünyada yeni gelişen hibrit  roket teknolojilerinde nerede bulunduğunu, önümüzdeki dönem planlamalarını  kendilerinden dinledik. İnşallah Milli Uzay Programı'mızın en önemli misyonu olan  Ay misyonunun da ilk aşamasını 2023'te başarıyla tamamlayarak Ay ile ilk teması  kendi milli ve özgün roketimizi ateşleyerek, kendi milli ve özgün uzay aracımızla  başarmak istiyoruz ve ay yıldızlı al bayrağımızı inşallah Ay'a göndermeyi  düşünüyoruz."
 
"Devletin işleyişinden bihaberler"
 
Milli Uzay Programı’nın ilan edilmesinin ardından TUA'nın bütçesine  ilişkin eleştiriler yapıldığını anımsatan Varank, "Bu eleştirileri yapanlar hem  devletin işleyişinden hem de bu projeler nasıl yapılıyor, bundan bihaberler."  ifadelerini kullandı.
 
Varank, TUA'nın bütçesinin kendi teşkilat yapısı ve operasyonel  ihtiyaçlarıyla ilgili olduğuna işaret ederek, "Bunun yanında başka kaynaklardan  da halihazırda özellikle Ar-Ge anlamında bir bütçe diğer kurumlardan aktarılıyor.  Bunun yanında bu projeyi gerçekleştirecek firmalarımızın yani Delta V'nin ya da  TÜBİTAK UZAY'ın zaten kendi projeleri, yetişmiş insan kaynağı var." dedi.
 
Ay misyonuyla ilgili projenin de bütçesini oluşturacaklarını ve  firmalara kullandıracaklarını vurgulayan Varank, şöyle devam etti:
 
"TUA'nın başka bütçe kaynakları da bulunuyor. Şu anda İMECE uydusunun  üretimini TÜBİTAK UZAY yapıyor, 70 milyon doların üstünde bir proje. Bunun  yanında Türksat 6A haberleşme uydusu projesini yine TÜBİTAK UZAY yürütüyor, 200  milyon doların üzerinde bir bütçesi var. Dolayısıyla bizim burada bir bütçe  sıkıntımız yok. Bir proje bütçesiyle, bir Ar-Ge bütçesiyle kurumun kendi günlük  ihtiyaçlarıyla ilgili bütçesini karıştırmamak lazım."
 
Ay misyonunun iki ana hedefi var
 
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Milli Uzay  Programı'nda Ay misyonu, iki ana hedeften oluşuyor. Misyonun ilk hedefi, insansız  bir roketin 2023'te yakın Dünya yörüngesinden Ay'a ulaşarak sert iniş  gerçekleştirmesi. Bu görev için milli imkanlarla tasarlanan uzay aracında, milli  ve özgün hibrit roket motoru kullanılacak. Uzay aracının Dünya'dan, yakın Dünya  yörüngesine fırlatılması, uluslararası iş birliğiyle sağlanacak. Ay misyonun  ikinci hedefini de 2028'de yine bir insansız araçla Ay'a yumuşak iniş yapılması  oluşturuyor.
 
Roket motorları ise yakıt ve oksitleyicinin depolanma şekline göre 3  gruba ayrılıyor. Oksitleyici ve yakıtın katı şekilde depolandığı sistemler katı  yakıtlı roket motorları, sıvı şekilde depolandığı sistemler de sıvı yakıtlı roket  motorları olarak adlandırılıyor.
 
Hibrit roket motorlarında ise oksitleyici ve yakıt, farklı fiziksel  fazlarda depolanarak hibrit bir sistem elde ediliyor.
 
Hibrit roket motoru maliyet avantajı sağlıyor
 
 Delta V Uzay Teknolojileri AŞ tarafından geliştirilen yeni nesil  hibrit roket motorlarında, katı yakıt ve sıvı oksitleyici kullanılarak yeni nesil  uzay sistemlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek özgün roket motorları  geliştiriliyor.
 
Hibrit roket motorları, hızla ticarileşen ve maliyetlerin önemli etken  haline geldiği uzay sektöründe diğer roket motorlarına kıyasla 10'da 1'e kadar  maliyet avantajı sağlıyor. Dünyada pek çok gelişmiş ülke hibrit roket motorları  ile yeni nesil sistemler geliştirerek bu alanda öne geçmeyi amaçlıyor.
 

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