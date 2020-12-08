Bakan Varank: Türkiye'ye yatırım yapanların kazanacağı bir döneme giriyoruz

Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 7'nci Dönem Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yapıldı.

Bakan Varank ve Bakan Szijjarto baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Koronavirüs salgınının tüm dünyada zirve yaptığı bir dönemde, toplantıyı gerçekleştirmenin iki ülkenin de iş birliğine verdiği önemi gösterdiğini belirterek, bu iş birliği sayesinde; 2001 yılında yalnızca 356 milyon dolar olan ticaret hacminin, 7 kattan fazla artarak bugün 2.6 milyar dolar seviyelerine getirildiğini bildirdi.

'BİRLİĞİN GELECEĞİNİ BU ADALETSİZ TAVRA FEDA ETMEYECEKLERİNE İNANIYORUZ'

Bakan Varank, terörle mücadelede Barış Pınarı Harekatı'ndan, Avrupa Birliği üyelik sürecine, Gümrük Birliği'ndeki sorunlardan Doğu Akdeniz 'de yaşanan gelişmelere kadar tüm zorlu süreçlerde Macaristan'ın, Türkiye'nin yanında olduğunu ifade ederek, "Türkiye, bölgede yaptıklarıyla; gerilimden değil barıştan yana olduğunu, tek taraflı adımları değil iş birliğini tercih ettiğini her seferinde göstermiştir. Ama Türkiye'nin dostluk eli her defasında havada bırakılmıştır. Türkiye'yi dışlayıcı tavrını sürdüren kimi Avrupa Birliği liderlerinin, Türkiye düşmanlığını İslam düşmanlığına çevirdiğini üzülerek izliyoruz. Yaptırım ve tehdit dili, problemleri çözmek yerine daha da derinleştirecektir. Türkiye olarak; Avrupa Birliği ülkelerinin, Birliğin geleceğini bu adaletsiz tavra feda etmeyeceklerine inanıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPANIN KAZANACAĞI BİR DÖNEMİ GİRİYORUZ'

18 yılda yapılan reformlarla Türkiye'nin, tüm dünyadan yatırımlar için bir cazibe merkezi haline geldiğini söyleyen Varank, bu süreçte Türkiye'ye gelen 220 milyar dolar değerindeki doğrudan yatırımın bunun en büyük göstergesi olduğunu ifade etti. Bakan Varank, "Türkiye'ye güvenip yatırım yapanların beklediğinden daha fazlasını kazanacağı yeni bir döneme giriyoruz. Bizim için yabancı yatırımcı yoktur, müteşebbis vardır. Gelin Türk misafirperverliğiyle tanışın. Türkiye'ye yatırım yapın. Yakın süreçte, medikal sektöründe faaliyet gösteren iki Macar firma, Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı. İmzalayacağımız 7'nci Dönem KEK Mutabakat Zaptı da iş birliğine büyük bir ivme kazandıracak. 7'nci Dönem KEK Toplantımız, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmede tarihi bir adım olacak" dedi.

'TRANSİT KOTASI 2021 YILI İÇİN 110 BİNE ÇIKARILDI'

Türk karayolu taşımacılarının Macaristan'da karşılaştığı kota sorunuyla ilgili de müjdeli bir haber paylaşan Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Türk karayolu taşımacılık sektörü, uzun yıllardan beri ikili ve transit geçişlerde Macaristan'dan bir kolaylaştırma adımı bekliyordu. Macar dostlarımızla toplantılarımızda bu kota meselesi en önemli gündem maddelerinden biri oluyordu. Burada yapıcı bir çözüme ulaştık. Macaristan, 36 bin olan toplam transit kotasını 2021 yılı için 110 bine çıkardı. Sektör bundan çok memnun. Biz Macaristan'ın yapıcı tutumuna müteşekkiriz. Hem ikili hem de diğer AB ülkeleriyle olan ticaretimiz artık çok daha kolay gerçekleşecek."

Konuşmaların ardından iki bakan 7'nci Dönem KEK protokolünü imzaladı.