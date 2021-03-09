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Bakan Varank: Tüm zamanların rekoru geldi!

AA |  09 Mart 2021 Salı - 12:14 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 13:34

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla oluşturduğumuz yerli ve milli bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde 2020 büyüme rakamımız yüzde 1,8 olarak açıklandı. Salgın sebebiyle yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen büyümesini sürdürebilen nadir ülkelerden biri olduk. Şubat ayı ihracatımız tüm zamanların en yüksek değerine ulaşarak 16 milyar doları aştı." dedi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,  ?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi Vizyonu  ile oluşturulan yerli ve milli bir anlayışla yola devam ettiklerini belirterek,  Milli Teknoloji Hamlesi'nin gerçekleşmesi için topyekun bir sahiplenmeye ihtiyaç  duyulduğunu bildirdi. 
 
Varank, Kartepe Teleferik Hattı Projesi'nin tanıtımı için Kocaeli  Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, Kocaeli'nin Türkiye'nin üretimine  yaptığı katkıyla ülkenin yüz akı illerinden biri olduğunu söyledi.
 
Şehrin 50 yıllık hayali olan Kartepe Teleferik Hattı'nı, Kocaeli  Büyükşehir Belediyesinin  tamamen kendi kaynaklarıyla Türkiye'de bir ilk olarak  Sanayi İşbirliği Projesi kapsamında gerçekleştireceğini dile getiren Varank,  Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, Kartepe Teleferik Hattı Projesi'ni yerli  sanayinin gelişimi için kullanacağını belirtti.
 
Gelişmiş ülkelerin her fırsatta globalleşme ve liberalleşmenin  faydalarından bahsettiğine dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:
"Gelin görün ki karşılarına çıkan en ufak bir zorlukta korumacı  politikalara sığınırlar. Bakın, bu 300 yıl önce de 100 yıl önce de böyleydi,  bugün de böyle… Kendi teknolojilerini geliştirmek için yıllarca korumacı  politikalar uyguladılar. Ne zaman ki sanayileri teknolojik üstünlüğü yakaladı,  işte o zaman tüm kapıların açılmasını savundular. 'Sanayileşmenin Gizli Tarihi'  adlı kitapta bu durum merdiven metaforuyla anlatılır. Zengin ülkeler yerli  sanayilerini koruyarak merdivenin basamaklarını tırmanırlar. Sanayileri gelişince  de kendilerini yukarı taşıyan bu merdiveni tekmelerler. Yani, milli sanayinin  korunması ve desteklenmesini çağ dışı ilan ederek başka ülkelerin oraya çıkmasına  izin vermezler. Yaşanan krizler, buhranlar, salgınlar her daim globalleşmeden  bahseden ülkelerin bütün planlarını altüst etti. Ülkelerin birbirlerine karşı  uyguladıkları korumacılık politikaları tekrar hortladı. Bu trend salgın sonrası  da giderek artacak gibi gözüküyor."
 
"Salgın her anlamda dünyada dengeleri değiştirdi"
Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının, siyasi, ekonomik,  sosyal, teknolojik  her anlamda dünyada dengeleri değiştirdiğine, küresel  ticaretin yavaşladığına, tüm dünyada istihdamın daraldığına, artık ülkelerin  kendi kendine yetebilmesinin önemli hale geldiğine işaret ederek, ülkelerin baş  gösteren durgunlukla mücadele edebilmek için ithal ürünlere karşı yerli ürün ve  sanayilerini koruma politikalarına sıkı sıkıya sarıldıklarını bildirdi.
 
Neredeyse tersine bir küreselleşme döneminin başladığını dile getiren  Varank, şunları söyledi:
"Türkiye olarak hiçbir zaman sınırların kapatılmasına, serbest  ticaretin önüne set çekilmesine taraftar olmadık, olmayız. Ancak bu gelişmeleri  de elbette yakından izliyor, ülke menfaatlerimiz çerçevesinde politikalarımızı  şekillendiriyoruz. Siyasi bağımsızlığımızın ekonomik ve teknolojik üstünlüğümüzde  gizli olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Teknoloji  Hamlesi Vizyonu ile oluşturduğumuz yerli ve milli bir anlayışla yolumuza devam  ediyoruz. Tabii şu bir gerçek; Milli Teknoloji Hamlesi'nin gerçekleşmesi için  ihtiyacımız olan şey topyekun bir sahiplenme. Hedefimiz, tüm sektörle, sanayimiz,  üniversitelerimiz, araştırma merkezlerimiz, yerel yönetimlerimiz, bilim  insanlarımız ve geleceğimiz olan gençlerimizle birlikte ülkemizi dünyanın  teknoloji ve üretim merkezi haline getirmek. Bir kişinin ya da bir kurumun bile  bu işin dışında kalması, bu hedefe sırtını dönmesi, hedefe ulaşmamıza darbe  vurur. Yerli ve milli bir bakış açısı sanayiden sağlığa, tarımdan enerjiye her  alanda sahiplenilmeli. İşte, ülke harcamalarının önemli bir kısmını oluşturan  kamu alımları bunun için büyük bir fırsat. Kamu alımları dünyanın her yerinde  ülkelerin ürünlerini yerlileştirmesine büyük katkı sunuyor. Talep kaynaklı  destekleyici bir unsur olarak sanayinin gelişiminde kullanılıyor."
 
"Elektronik izleme sistemi ve ekipmanlarını artık yerli imkanlarla  üretiyoruz"
Varank, Bakanlık olarak yerlileşme, yenilikçilik ve teknoloji  transferine yönelik birçok program yürüttüklerini belirterek, Sanayi İşbirliği  Programı'nın (SİP) bunlardan biri olduğunu, bu programla geleneksel satın alma  yaklaşımının yerine teknoloji odaklı proje yönetim yaklaşımını getirdiklerini  ifade etti.
 
Yüksek teknolojili ürünlerin dışarıdan hazır alınmasını değil, yerli  ve milli bir şekilde üretilmesini benimsediklerini vurgulayan Varank, tedarik  edilecek ürünün üretiminin yanı sıra sistem, alt sistem ve diğer tüm  bileşenlerinin de yurt içinde tasarlanmasını ve üretilmesini hedeflediklerini  söyledi.
 
Programla ilgili detaylar veren Varank, şu ifadeleri kullandı:
"Bu programdaki can alıcı nokta, ihaleye konu ürünün ne kadar yerli  katkıyla üretileceğinin, yapılacak teknolojik iş birliklerinin ve ihracat  taahhütlerinin teklif veren firmalar tarafından ihalenin en başında ortaya  konulması. Bu programla bir taraftan yurt içindeki imkan ve kabiliyetleri  artırırken, diğer taraftan yan sanayinin, tedarikçilerin, üniversitelerin ve  araştırma merkezlerinin de projeye katılımını sağlıyoruz. Bakanlığımızın Ar-Ge  destekleriyle ortaya çıkan ürünlerin de bu projelerde kullanılmasına olanak  tanıyoruz. Biz daha önce SİP kapsamında kamu kurumlarımızla iş birliği halinde  çok önemli projeler ihale ettik. Adalet Bakanlığı ile yürüttüğümüz proje  sayesinde elektronik izleme sistemi ve ekipmanlarını artık yerli imkanlarla  üretiyoruz. Bu elektronik kelepçeler kadına karşı şiddetle mücadelede aktif  olarak kullanılıyor. Bu ürünleri ilk tanıttığımda tıpkı Başkanımın söylediği gibi  bizimle de dalga geçtiler. 'Türkiye'nin ürettiği teknoloji bir elektronik kelepçe  mi?' dediler. Ama bu ürünleri belki 10 yıldan fazladır İsrail'den almamızdan hiç  rahatsızlık duymadılar. İşte biz bu tip projelerle gerçekten yerlileşmenin önünü  açıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu modern pentatlon  silahları ve hedef sistemleri de yine yerli üreticilerimiz tarafından  geliştiriliyor. Toplam bedeli yaklaşık 3 milyar avro olan Sanayi İşbirliği  Programı kapsamında gerçekleştirilecek diğer kamu ihalelerinin çalışmaları da tüm  hızıyla devam ediyor. Yerli ve milli rüzgar türbini, radyosonde cihazları, x-band  meteoroloji radarları inşallah önümüzdeki dönemde yerli imkanlarla  geliştirilecek."
 
Kartepe Teleferik Hattı'nın, hem kısıtlı imkanlar hem de bazı teknik  sorunlar nedeniyle  bir türlü hayata geçirilemediğini belirten Varank, "Tahir  başkanımız sağolsun, 'Ben bu teleferiği belediyemizin kaynaklarıyla yaparım.'  dedi. Yerli sanayinin önünü açmak için de proje ihalesini Sanayi İşbirliği  Programı kapsamında yapma kararı aldı. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  olarak, ihale için gerekli teknik çalışmaları belediyemizle birlikte  yürütüyoruz." diye konuştu.
 
Sanayi İşbirliği Projesi kapsamında gerçekleştirilecek bu ihaleyle,  teleferik hattının üretiminde yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerin azami oranda  kullanılacağı bir sanayileşme modeli oluşacağına işaret eden Varank, teleferik  sistemini oluşturan araçların, sistem, alt sistem ve bileşenlerden yurt içinde  tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi mümkün olanların Bakanlık tarafından  belirleneceğini kaydetti.
 
Varank, katma değerli ve nitelikli faaliyetlerin yerli firmalar  tarafından gerçekleştirilmesinin sağlanacağını belirterek, en geç nisan ayında  teleferik ihalesini yapmayı hedeflediklerini bildirdi.
 
Zengin bitki örtüsü ve Sapanca Gölü manzarasına sahip Kuzuyayla Tabiat  Parkı'na ulaşımı sağlayacak hattın 4,7 kilometre uzunluğunda olacağını dile  getiren Varank, 2 istasyona ve saatte 1500 kişi taşıma kapasitesine sahip olacak  teleferiğin, aynı anda 10 kişiyi taşıyabilecek kabinlerden oluşacağını anlattı.
 
"Tıkır tıkır çalışıyor dedikleri CHP belediyeleri aslında patır  patır dökülüyor"
Bu projeyle Türkiye'de ilk defa bir belediyenin, Sanayi İşbirliği  Projesi'ne dahil olduğunu belirten Varank, "Bunun tüm belediyelerimize örnek  olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm belediyelerimize buradan seslenmek  istiyorum; gelin, bu tür ihalelerinizi Sanayi İşbirliği Projesi'ne dahil edin,  yerli sanayimizin gelişmesine, ölçek oluşturarak sanayimizin kabiliyetlerinin  artmasına destek olun." dedi.
 
Bakan Varank, bazılarının slogandan ibaret belediyeciliğinin yanında  AK Parti belediyelerinin hem icraatlarıyla hem vizyonlarıyla yıldız gibi  parladığını vurgulayarak şunları kaydetti:
"Tıkır tıkır çalışıyor dedikleri CHP belediyeleri, aslında patır patır  dökülüyor. Belediyecilik nasıl yapılır öğrenmek isteyenler, Kocaeli'yi ziyaret  edebilir. Belediyeler hizmet etme yeridir. Kimileri gibi kirli ittifaklarına  zemin oluşturma yeri asla değildir. İşte dün bunun çok bariz bir örneğini gördük.  İstanbul'un CHP'li belediye başkanı çıktı, HDP'nin eş başkanına selam gönderdi.  HDP ile örtülü ittifakın diyetini, Kadınlar Günü üzerinden terör destekçiliğini  meşrulaştırarak ödemek isteyen bu sinsi zihniyet, dün aslında bir kez daha ifşa  oldu. Bu zat, daha önce de Diyarbakır'ın terör yandaşı eski yönetimine desteğe  gitmiş ama Diyarbakır annelerine bir selam bile vermemişti. Üstelik bu hareketini  de 'O annelerin yanına gitsem şovmen olurdum.' diyerek savunmuştu. Diyarbakır  annelerine destek vermek şovmenlik, terör örgütüyle açık seçik iş birliği içinde  olan HDP'ye selam durmak insanlık, öyle mi? Yazık yazık. Ne yaparsanız yapın,  hangi güzel sözlerle hangi özel günlerle süslerseniz süsleyin, bu ülkede terör  destekçilerini asla cici gösteremeyeceksiniz. CHP'yi ve İyi Parti'yi terör  destekçilerine koltuk değneği yapan bu zihniyete, öncelikle bu partilerin  içindeki aklı selim isimlerin sesini yükseltmesi lazım. İnanıyorum ki bu son  hareket, CHP'ye ve İYİ Parti'ye samimiyetle oy veren vatandaşlarımız arasında  esaslı bir itiraza kapı aralayacaktır."
 
Sanayi ve teknoloji ne kadar yerli imkanlarla ikame edilebilirse  ekonomik ve siyasi anlamda o kadar güçleneceklerini vurgulayan Varank, bu bakış  açısıyla başlattıkları Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile yurt dışından  ithal edilen birçok yüksek teknolojili ürünün, Türkiye'de üretilmesini  hedeflediklerini söyledi.
 
"Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapmakta  kararlıyız"
Varank, geçen yıl ilk çağrıyı makine sektöründe yaparak toplam 2  milyar lira yatırım tutarına sahip 20 projeyi desteklemeye başladıklarını, pompa  aksamlarından rüzgar türbin malzemelerine, büyük boyutlu eklemeli imalat  makinesinden servo motor sistemlerine kadar birçok teknolojiyi artık yerli  imkanlarla geliştirip üreteceklerini aktararak, şöyle devam etti:
"Şimdi titiz bir çalışmayla yatırımını destekleyeceğimiz ürün sayısını  919'a çıkardık ve 2021 çağrı programımızı ilan ettik. Amacımız toplamda 50 milyar  dolar dış ticaret açığı verdiğimiz bu 919 ürünü yerli imkanlarla üreterek önce  cari açığımızı kapatmak, sonrasında da dış pazarlara ihraç ederek ülkemize net  döviz girişi sağlamak. Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi  yapmakta kararlıyız. İşte savunma sanayinde yakaladığımız başarıların ülkemize  kazandırdıkları ortada. Artık dünya gündemini uzaktan takip eden değil, dünya  gündeminde söz sahibi bir ülkeyiz. Dünyanın önde gelen ülkeleri, Suriye'nin,  Libya'nın ve Dağlık Karabağ'ın kaderini değiştiren SİHA'larımızı konuşuyor. ATAK  helikopterimiz, milli gemimiz, eğitim uçağımız, milli seyir füzelerimizle birçok  alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. Aslında 2004'ten beri Sayın  Cumhurbaşkanımızın himayesinde özenle yürütülen projeler bize bir şey anlatıyor.  Gerekli hassasiyeti gösterdiği takdirde, Allah'ın izniyle bu milletin altından  kalkamayacağı, üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yoktur."
 
Yakın zamanda Milli Uzay Programı'nı ilan ettiklerini hatırlatan  Varank, şunları kaydetti:
"İstemezükçü zihniyet tarafından hep bir kulp takılmaya çalışılsa da  her platformda doğruları anlatmaya devam edeceğim. Türkiye bir uzay ülkesi  dediğim için kimi mizah dergileri bunu karikatürize etmeye çalıştı ama ben üstüne  basa basa tekrar diyorum ki Türkiye bir uzay ülkesi. Ne demek bu? Bakın,  yetkinliklerimiz ortada. Türkiye halihazırda gözetleme uydularını yerli  imkanlarla kendisi geliştirebiliyor. Milli yer gözlem uydusu RASAT, ilk milli  askeri istihbarat uydusu GÖKTÜRK 2 uzaydan ülkemize hizmet etmeye devam ediyor.  İlk, metre altı çözünürlükteki milli uydumuz İMECE'nin de inşallah bu sene  üretimini tamamlayacağız. Yine haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın birçok elektronik  ekipmanını milli imkanlarla tasarlayıp ürettik. Bu uydunun tamamlanmasıyla bu  teknolojiyi kendi üretebilen dünyadaki 11 ülkeden biri olacağız. Aynı şekilde  roket teknolojilerinde de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Sıvı  yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemesini, ROKETSAN geçen sene  başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Test atışında ROKETSAN sonda roketi,  başarılı bir biçimde uzay sınırını aşarak 136 kilometre irtifaya çıktı. Ayrıca  Delta V şirketimiz de uzay alanında oldukça yenilikçi kabul edilen hibrit roket  sistemi teknolojisi geliştirme çalışmalarına devam ediyor. İnşallah Milli Uzay  Programı'ndaki hedeflerimize işte tüm bu kabiliyetlerimiz sayesinde erişeceğiz."
 
"2020'de Kocaeli'de yaklaşık 11 milyar lira sabit yatırım tutarlı  378 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenledik"
Bakanlığın Kocaeli'de hayata geçirdiği projelerden de bahseden Varank,  TÜBİTAK MAM içerisinde kurulum çalışmaları devam eden toplam bütçesi 27 milyon  avro olan Gıda Yenilik Merkezi'nin tüm KOBİ'lerin kullanımına açık olacağını  ifade etti.
 
Kocaeli'de 5 teknoloji geliştirme bölgesinin yer aldığını, bu  teknoparklara sağladıkları destek miktarının 255 milyon lirayı bulduğunu belirten  Varank, kentte faaliyet gösteren 129 Ar-Ge merkezi ve 18 tasarım merkezine bugüne  kadar sağladıkları muafiyet tutarının 2 milyar 45 milyon liraya ulaştığını  bildirdi.
 
Varank, son 18 yılda TÜBİTAK destek ve burs programları vasıtasıyla  şehre 4,1 milyar lira  destek verdiklerini vurgulayarak, yatırım yapmak isteyen  işletmelerin yaşadıkları finansman zorluklarını aşmaları noktasında da her zaman  yanlarında durduklarını anlattı.
 
Son 18 yılda KOSGEB aracılığıyla 11 bin 409 işletmeye 323 milyon lira  destek sağladıklarını aktaran Varank, "Yine yaklaşık 10 bin işletmeye 106 milyon  lira kredi finansman desteği verdik. 2020'de Kocaeli'de yaklaşık 11 milyar lira  sabit yatırım tutarlı 378 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenledik. Bu  rakam pandemiye rağmen neredeyse bir önceki yılın iki katı. Kocaeli'de bugün  itibarıyla 122 bin vatandaşımıza istihdam sağlayan 14 organize sanayi bölgesi  bulunuyor. İnşallah tüm parsellerde üretime geçilmesiyle beraber istihdam sayımız  150 bini geçecek. Ayrıca Doğu Marmara Kalkınma Ajansımız Kocaeli'de 312 projeye  156 milyon lira destek sağladı. Yine ajansımızın güdümlü proje desteğiyle toplam  30 milyon lira bütçeli Türkiye Açık Kaynak Platformu ve yazılım okulu  Kocaeli'mize değer katacak. Diğer bir güdümlü proje olan 16 milyon lira bütçeli  İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi'ne yönelik desteğimiz  de devam ediyor Özetle 18 yıl boyunca Bakanlık ve bağlı kuruluşlarımızla her  zaman Kocaelili kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz."  ifadelerini kullandı.
 
"Yeni anayasa çalışmaları reformların zirve noktası olacak"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bakanlığın ve özel sektörün yaptığı  tüm bu yatırımların meyvelerini verdiğine işaret ederek, sözlerini şöyle  sürdürdü:
"Geçtiğimiz günlerde 2020 büyüme rakamımız yüzde 1,8 olarak açıklandı.  Salgın sebebiyle yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen büyümesini sürdürebilen nadir  ülkelerden biri olduk. Şubat ayı ihracatımız tüm zamanların en yüksek değerine  ulaşarak 16 milyar doları aştı. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı  kontrollü normalleşme adımlarıyla ben bu salgının tüm olumsuz yansımalarının  yavaş yavaş ortadan kalkacağına inanıyorum.
 
Cumhurbaşkanımız yine geçtiğimiz hafta İnsan Hakları Eylem Planı'nı  kamuoyuna açıkladı. İnşallah cuma günü de ekonomik reform paketini kamuoyuyla  paylaşacak. Yeni anayasa çalışmaları da bu reformların zirve noktası olacak.  Biliyorsunuz pandemiyle birlikte küresel ekonomide kartlar yeniden karılıyor,  tedarik zincirleri sil baştan dizayn ediliyor. Yeni dönemde Türkiye, coğrafi  konumu, üretim kabiliyetleri ve salgın süresince ortaya koyduğu başarılı  performansla yatırımcıların çok daha fazla dikkatini çekiyor. Açıkladığımız  reformlarla bir yandan vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini genişletirken  diğer yandan da ülkemizdeki yatırım ortamını yerli ve yabancı yatırımcılar için  çok daha cazip hale getiriyoruz."
 
Bütün bu reformlarla beraber yerlileşme noktasındaki çalışmalarına da  hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizen Varank, "Geleceğin Türkiyesi için  sadece ekonomi ve hukuk reformları yetmez. İstiklal ve istikbalimiz için yerli ve  milli bir dönüşümü yakalamak zorundayız. Kendimize zorlayıcı ama uygulanabilir  hedefler koyuyoruz. Emin adımlarla ama ivmelenerek ilerliyoruz. Kemikleşmiş  yapıların olduğunu, tekelleşmenin had safhaya çıktığı ve küresel şirketlerin daha  da güçlendiği piyasalarda, en ufak bir boşluğu değerlendirmek için kendimizi  hazır ediyoruz. Zor olduğunu biliyoruz ancak başarmaktan başka çaremiz yok. Milli  Teknoloji Hamlesi yolunda asla bahane kabul etmiyor, zorluk ne olursa olsun güçlü  ve dirençli duruyoruz çünkü biz biliyoruz ki her güçlükle beraber bir kolaylık  vardır." değerlendirmesinde bulundu.
 

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