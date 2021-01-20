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Bakan Varank: Teknoloji dünyasında hesap verilebilirliğin tesis edilmesi gerekiyor

AA |  20 Ocak 2021 Çarşamba - 16:39 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 16:39

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, küresel teknoloji devlerinin yeri geldiğinde ayrı bir devlet aygıtı gibi kararlar alabildiğini belirterek, "Teknoloji dünyasında, evrensel değerlerin, adaletin, aşırılıklarla mücadelenin, otokontrolün ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesi gerekiyor. Birinci Sanayi Devrimi'ni kazananlarının kurduğu sömürge düzeninin bir benzerinin, bugün 4. Sanayi ve Teknoloji Devrimi'nde yaşanmasının önüne geçmeliyiz." dedi.


Bakan Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Vodafone  tarafından düzenlenen "Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ'lerin Gücü Webinarı"nda  yaptığı konuşmada, Vodafone'un, teknoloji altyapısı ve sarf malzemesi ihtiyacını,  KOBİ statüsündeki yerli işletmelerden karşılamak üzere çıktığı ilanın bilişim  sektöründe yer alan yerli üreticiler için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.
 
Büyük ölçekli işletmelerle KOBİ statüsündeki start-up'ların bir araya  geldiğinde neler yapabildiğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla  mücadele sürecinde görüldüğüne dikkati çeken Varank, "KOBİ'ler" ve "teknolojide  yerli üretim" konularına önem verdiklerini dile getirdi.
 
Varank, Türkiye'deki her 1000 işletmenin 998'inin KOBİ olduğunu,  Ar-Ge'deki insan gücünün yaklaşık yarısının KOBİ'lerde istihdam edildiğini ve  start-up'ların büyük kısmını KOBİ'lerin oluşturduğunu bildirdi.
 
"KOBİ'lerimizin büyüme potansiyelini harekete geçirmeliyiz"
 
Bakanlık ve ilgili kuruluşların tüm imkanlarını KOBİ'lerin hizmetine  sunduklarını anlatan Varank, şunları kaydetti:
 
"Geçtiğimiz hafta Türkiye İstatistik Kurumu, KOBİ İstatistikleri  Raporu'nu yayınladı. Rapora göre, firma ölçeği ile çalışan başına katma değer  arasında çok güçlü pozitif korelasyon var. Bu veri bizlere şu mesajı veriyor:  Ülkemizdeki ortalama çalışan verimliliğini artırmak için başarılı KOBİ'lerimizin  büyüme potansiyelini harekete geçirmeliyiz. Bu da devletin ya da işletmelerin tek  taraflı çabalarıyla değil, birlikte iş yapma modeliyle mümkün."
 
Varank, bu sayede KOBİ'lerin büyük ölçekli işletmelerin tedarik  zincirine dahil olabileceği, büyük işletmelerden bilgi transferi  gerçekleştirebileceği ve küresel pazarlara açılabileceğini belirterek, iş birliği  modelinin ayrıca Türkiye'nin orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerdeki ithal  girdi bağımlılığı dolayısıyla cari açığın azalmasına katkı sağlayacağını anlattı.
 
"Teknolojik gelişim teknoloji sağlayıcılarının sorumluluklarını  artırdı"
 
Teknolojide yerli üretime verdikleri önemi vurgulayan Varank, son  yıllarda bilişim ve iletişim teknolojilerinde çok hızlı bir gelişim yaşandığına  işaret etti.
 
Varank, bu gelişimin teknoloji sağlayıcısı firmaların sorumluluklarını  da aynı ölçüde artırdığını ifade ederek, şöyle devam etti:
 
 "Dijital dünyanın devleri, bu sorumlulukları karşılamaktan çok  uzaklar. Teknolojik gelişimin yıkıcı gücü, insanlık için yeni bir kriz doğurma  noktasına gelmiş durumda. Demokrasi ve özgürlükler beşiği diye tabir edilen  yerlerde son dönemde yaşananları hepimiz ibretle izliyoruz. İstediğinde, devlet  başkanlarını dahi anında sansürleyebilen kontrolsüz bir güç söz konusu. Ben  burada o devlet başkanlarını savunmuyorum ama gelinen noktada anlıyoruz ki  küresel teknoloji devleri, yeri geldiğinde ayrı bir devlet aygıtı gibi kararlar  alabiliyor, uygulayabiliyor. Bu apaçık bir küresel kriz ve bu krizi başarıyla  aşıp aşamayacağımızı bugünkü reflekslerimiz gösterecek. Teknoloji dünyasında,  evrensel değerlerin, adaletin, aşırılıklarla mücadelenin, otokontrolün ve hesap  verilebilirliğin tesis edilmesi gerekiyor. Birinci Sanayi Devrimi'ni  kazananlarının kurduğu sömürge düzeninin bir benzerinin, bugün 4. Sanayi ve  Teknoloji Devrimi'nde yaşanmasının önüne geçmeliyiz. Teknolojik gelişmenin  getirdiği esneklik, hiç kimseye sorumsuzluk, kuralsızlık hakkı tanımıyor.  Şirketlerin, evrensel normları hiçe sayarak, kendi kurallarını oluşturma  çabalarına müsaade edemeyiz."
 
"Sosyal medya şirketleri sorumluluklardan muaf tutulamaz"
 
Bu konuda iyi örneklerin de bulunduğunu belirten Varank, Vodafone  Türkiye'nin topluma karşı sorumluluklarını yerine getiren ve faaliyet gösterdiği  ülkelerde yatırım yapan, istihdam sağlayan, vergisini ödeyen küresel bir  teknoloji firması olduğunu dile getirdi.
 
Varank, sosyal medya şirketlerinin, sorumluluklardan muaf tutulmasının  konu edilemeyeceğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:
 
"Her ekonomik faaliyette olduğu gibi, dijital platform şirketlerinin  de etkileşimde oldukları taraflara karşı sorumlulukları var. Türkiye'de, Türk  vatandaşları üzerinden ticari faaliyet yürütüyorsanız, bu insanlara karşı  sorumlusunuz. Sıradan insanların haklarına riayet etmek, kişisel verilerine,  mahremlerine saygı göstermek zorundasınız. Bu, Avrupa'daki insanlar için geçerli  olduğu kadar, Afrika'daki insanlar için de Türkiye'deki insanlar için de  geçerlidir."
 
Yakın zamanda sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik yapılan düzenlemeye  değinen Varank, "Bu şirketlerin ülkemizde temsilcilik açmasını zorunlu hale  getirdik. Temsilci atama konusu, şirketlerin bu sorumlulukları kabul edip  etmemeleriyle ilgilidir. Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte bugüne kadar birçok  platform Türkiye'de temsilcilik açma kararı aldı. Bu, sadece kamu yönetimlerinin  duruş göstermesi gereken bir konu değil. Teknoloji dünyasında söz sahibi olan tüm  aktörler ve vatandaşlarımız bu sorumlulukların benimsenmesi ve uygulanması için  üzerine düşeni yerine getirmeli." değerlendirmesinde bulundu.
 
Varank, Vodafone Türkiye'yi, diğer operatörler birlikte yerli sosyal  medya ve mesajlaşma uygulamalarına verdiği destek için tebrik etti.
 
 "5G ve ileri bağlantı teknoloji ürünlerinin yerli firmalarımızca  geliştirilmesinin önünü açacağız"
 
 Yerli teknolojilerin desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik  bakanlığının faaliyetlerinden söz eden Varank, 5G ve ileri bağlantı  teknolojilerine yönelik çalışmaları anlattı.
 
"Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi"nde gelinen  aşamaya ilişkin de bilgi veren Bakan Varank, bu alandaki gelişmelerin projenin  tamamlanmasıyla elde edilecek ürünlerle Türkiye'nin yerli ve milli 5G  altyapısının hayata geçirilebileceğine işaret ettiğini belirtti. Varank, "Ürüne  özel teşvik ve desteklerle, 5G ve ileri bağlantı teknolojileri sınıfında yer alan  ürünlerin yerli firmalarımızca geliştirilmesinin de önünü açacağız." dedi.
 
Yerli ve milli teknoloji üretimini destekleme yönünde kamu alımlarını  bir kaldıraç olarak kullanacaklarını anlatan Varank, bu kapsamdaki çalışmalara  değindi.
 
 Varank, 2000'li yılların başında yüzde 20'lerde olan savunma  sanayisindeki yerlilik oranının bugün yüzde 70'ler seviyesine çıktığına işaret  ederek, bu başarı hikayesini diğer sektörlerde de yazabilmek için Teknoloji  Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı hayata geçirdiklerini, girişimcilerin finansman  ihtiyaçlarına yönelik de fonlar oluşturduklarını anımsattı.
 
Telekomünikasyon sektöründe yaklaşık 11 milyar liralık yatırıma  teşvik
 
 Son 8 yılda, telekomünikasyon altyapısı ve donanımlarına yönelik  stratejik yatırımlara 359 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini belirten  Varank, "Bu belgelerle öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 10,9 milyar lira,  oluşacak istihdam ise 13 bin 371 kişi. Teknoloji geliştirme bölgeleri ve Ar-Ge  merkezlerinde telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren firmalara bugüne kadar  yaklaşık 600 milyon liralık destek ve muafiyet sağladık." diye konuştu.
 
Varank, kalkınma ajansları aracılığıyla yerli tedarik ve iş birliği  buluşmaları gerçekleştirdiklerine işaret ederek, bu kapsamda, MAN, TAİ, Arçelik,  TEMSAN, TÜRKSAT ve Türk Hava Yolları gibi büyük şirketlerle KOBİ'lerin iş  birliklerini başlattıklarını bildirdi.
 
 KOSGEB aracılığıyla son 2 yılda teknoloji seviyesinin ve yerli  üretimin önceliklendirildiği destek programları kapsamında 9 bin 742 KOBİ'ye 889  milyon lira bütçe aktardıklarını ifade eden Varank, TÜBİTAK aracılığıyla son 18  senede telekomünikasyon sektörü özelinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları,  akademi ve bilim insanlarına 1,8 milyar lira destek verdiklerini söyledi.
 
Varank, kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olacak bir  Türkiye yolunda KOBİ'lerin sonuna kadar arkasında olduklarına dikkati çekerek,  "Siz yeter ki üretmek isteyin, Bakanlık olarak desteğimizi her daim  hissedeceğinizden asla şüpheniz olmasın." ifadesini kullandı.
 

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Mustafa Varank Teknoloji Sanayi ve Teknoloji Bakanı
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