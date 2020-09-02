Bakan Varank açıkladı! YÖK ile kılavuz hazırlanacak
Bakan Varank açıkladı! YÖK ile kılavuz hazırlanacak
02 Eylül 2020 Çarşamba - 17:14 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 17:38
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada, "YÖK ile Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Kılavuzu'nu hazırlayacağız. Kılavuz, Kovid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında üniversitelerde sağlıklı ortamlar oluşturmaya odaklanacak" dedi.