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Bakan Varank açıkladı! YÖK ile kılavuz hazırlanacak

02 Eylül 2020 Çarşamba - 17:14 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 17:38

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada, "YÖK ile Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Kılavuzu'nu hazırlayacağız. Kılavuz, Kovid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında üniversitelerde sağlıklı ortamlar oluşturmaya odaklanacak" dedi.


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