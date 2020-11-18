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Bakan Varank'tan yerli otomobille ilgili flaş açıklama

AA |  18 Kasım 2020 Çarşamba - 11:50 | Son Güncelleme : 18 11 2020 - 11:50

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilde dünyada rekabetçi olacak çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu araçlar 2022'nin sonunda yola çıktığında yerlilik oranı yüzde 51 olacak. 2026 yılında yerlilik oranı yüzde 68 seviyelerine çıkacak." dedi.


Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu "Müstakil Sanayici ve  İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2020 Ticaret Fuarı" Tüyap Fuar ve Kongre  Merkezi'nde başladı.
 
Etkinliğin açılışında konuşan Varank, güçlü teşkilat ağı ve yürüttüğü  projelerle her zaman farkını ortaya koyan MÜSİAD'ın, EXPO 2020 fuarıyla yine ses  getirecek bir başarıya imza atacağını söyledi.
 
Kurulan teknolojik altyapı sayesinde etkinliğe fiziki olarak  gelemeyenlerin online takip edebileceğini dile getiren Varank, fiziki  katılımcılar için tüm tedbirlerin en üst düzeyde alındığını, buna rağmen herkesin  kişisel olarak çok dikkat etmesi gerektiğini anlattı.
 
 Varank, MÜSİAD Expo'da kendisini bu yıl ekstra heyecanlandıran  yeniliğin, "ilk kez açılan Girişimcilik Alanı" olduğunu kaydederek, burada  Türkiye'nin gelecek vadeden parlak girişimcilerinin, dünyanın dört bir yanından  yatırımcılarla buluşacağını, yatırım sermayesi ile akıl sermayesinin bir araya  geleceğini, yenilikçi işlerin ölçek kazanarak dünyaya açılma fırsatı  yakalayabileceğini bildirdi.
 
Türkiye'nin teknoloji tabanlı işler başta olmak üzere, girişimcilik  alanında ciddi bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Varank, girişimcilik  alanında verdikleri desteklerden bahsetti.
 
"Türkiye'nin Otomobili'nde çok önemli bir projeyi hayata  geçiriyoruz"
 
Bakan Varank, MÜSİAD EXPO'nun bir diğer sürprizinin de "Türkiye'nin  Otomobili" olduğunu belirterek, yurt içi ve yurt dışından gelecek katılımcılarım  Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) standında epeyce vakit harcayacağını  söyledi.
 
Türkiye'nin Otomobili projesinin araba üretmenin çok daha ötesinde bir  vizyona sahip olduğunu dile getiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Biz iddiamızı ortaya koyduk ve adeta sıfırdan bir mobilite ekosistemi  kurmak için yola çıktık. Pek çok yerli tedarikçi şimdiden TOGG ailesine katıldı.  Tedarikçilerin içinde daha önce hiçbir ana üreticiyle çalışmamış gencecik  girişimler, startuplar var. Batarya üretimi de küresel bir markayla iş birliği  halinde ülkemizde gerçekleşecek."
 
Varank, Türkiye'nin Otomobili'ne yönelik eleştirilere değinerek, şu  ifadeleri kullandı:
 
"Bu çokça gündeme getiriliyor, TBMM'de de son bütçe tartışmalarında  muhalefet milletvekilleri sıkça gündeme getirdi. Şunu iddia ediyorlar: Bu  arabanın birtakım parçaları yurt dışından getiriliyorsa bu nasıl yerli araç  oluyor. Şunun farkında değiller. Dünyada rekabetçi bir ortam var. Bu otomobilin  fikri mülkiyet hakları, mühendisliği, yönetici kararları tamamen Türkiye'ye ait.  Biz burada yabancı bir ürünü getirip araca entegre etmemiz gerekiyorsa bundan  asla çekinmeyiz. Çünkü biz dünyada rekabetçi olacak çok önemli bir projeyi hayata  geçiriyoruz. Bunun gereği neyse onu da yapmaktan çekinmeyiz."
 
Varank, TOGG ile sürekli iletişim halinde olduklarını kaydederek, "Bu  araçlar 2022'nin sonunda yola çıktığında yerlilik oranı yüzde 51 olacak. 2026  yılında yerlilik oranı yüzde 68 seviyelerine çıkacak." dedi.
 
"Salgınla mücadelede toplumumuzun neredeyse tüm kesimlerine  dokunduk"
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, salgınla birlikte aslında hiç de  alışık olmadıkları bir düzene ayak uydurmaya çalıştıklarını belirterek, küresel  ticaretteki ve global ekonomideki daralmalardan bahsetti.
 
 Türkiye'nin gelişmiş ülkelere kıyasla salgın sürecini daha iyi  yönettiğini dile getiren Varank, "Vatandaşımızın sağlığı kadar, ekonomik durumunu  da dikkate alıyoruz. İstihdam, finansa erişim ve sosyal yardım politikalarımızla  toplumun neredeyse tüm kesimlerine dokunduk." diye konuştu.
 
 İmalat sanayisinde kapasite kullanımının, siparişlerin, üretim ve  ihracatın güçlü bir ivme yakalandığını aktaran Varank, şu bilgileri verdi:
 
 "Daha da önemlisi, sabit yatırımlarda ciddi artış görüyoruz. Reel  sektörün yatırım talebi, ocak-ekim döneminde geçen seneye göre yüzde 21 arttı.  İlk 10 ayda 159 milyar liralık sabit yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi  düzenledik. Altını özellikle çizmek istediğim bir husus var. Bizim en temel  önceliğimiz, üretim cephesinde kalıcı ve güçlü bir toparlanmayı yakalayarak  istihdamda ciddi artışlar sağlamak."
 
 Varank, ekonomi yönetiminden sorumlu tüm bakanlıkların, sıkı bir  koordinasyon ve ekip ruhuyla çalıştığını, güç birliğiyle üstesinden  gelemeyecekleri hiçbir sorunun bulunmadığını söyledi.
 
Salgının Avrupa ve Türkiye'deki seyrine bağlı olarak alınan kısıtlama  kararlarının ülkeyi etkileyebileceğini dile getiren Varank, "Dolayısıyla ihraç  pazarlarımızın çeşitlendirilmesi önem kazanıyor. İşte MÜSİAD EXPO gibi geniş  kapsamlı etkinlikler, ticaret hacmimizin düşük olduğu ülkelerle yeni işbirlikleri  geliştirmemize vesile oluyor." dedi.
 
Bakan Varank'tan TOGG ve karavan standına ziyaret
  
Bakan Varank, açılış etkinliğinin ardından beraberindeki heyetle TOGG  standını ziyaret ederek Türkiye'nin Otomobili'nin üretim sürecine ilişkin  yetkililer ile fikir alışverişinde bulundu.
 
Koronavirüs sürecinde önemi artan karavanlara ilişkin MÜSİAD  tarafından hayata geçirilen Karavan Park Projesi'nin tanıtıldığı standa uğrayan  Varank, ilgililerden bilgi aldı.
 
MÜSİAD Kadın ve Genç MÜSİAD stantlarını da ziyaret eden Varank, burada  fotoğraf çektirdi.
 

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil
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