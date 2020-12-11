11 Aralık 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.371 1.28 EURO 9,4920 -1.04
USD 7,8260 -0.81 ALTIN 462,540 -0.71
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Varank'tan yerli otomobil için flaş açıklama

11 Aralık 2020 Cuma - 20:51 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 20:52

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TBMM'de yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin otomobili tersine beyin göçünü de ciddi manada teşvik ediyor. Küresel tecrübesi olan genç mühendislerimiz, yazılımcılarımız, yöneticilerimiz; yurt dışındaki işlerini bırakıp Türkiye'nin otomobili için vatanlarına döndüler." ifadelerini kullandı.


Varank'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
 
Milletimiz müsterih olsun; riskleri takip edecek, kırılganlıkları gidereceğiz. Ekonomi yönetimi olarak reformcu bir vizyonla, Türkiye'yi salgın sonrası dönemin kazananı haline getireceğiz."
 
Türkiye'nin otomobili tersine beyin göçünü de ciddi manada teşvik ediyor. Küresel tecrübesi olan genç mühendislerimiz, yazılımcılarımız, yöneticilerimiz; yurt dışındaki işlerini bırakıp Türkiye'nin otomobili için vatanlarına döndüler."
 
2020 yılında kurulan 11 OSB ile toplam OSB sayısı 325'e, kredi desteği verdiğimiz sanayi sitesi sayısı ise 480'e ulaştı.

ETİKETLER

Sanayi Mustafa Varank TBMM
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.