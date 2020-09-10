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Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması!

AA |  10 Eylül 2020 Perşembe - 17:47 | Son Güncelleme : 10 09 2020 - 18:09

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin "İnşaat, çalışmaları hızlı bir biçimde devam ediyor. Kamuoyuna ilan ettiğimiz takvimimiz de belli. 2022'nin sonunda inşallah biz Türkiye'nin otomobillerini banttan indirmeyi istiyoruz." dedi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil TOGG'a ilişkin açıklamalarda bulunarak otomobillerin halk tarafından çok sevildiğini, inşaat çalışmalarının devam ettiğini ve 2022'nin sonunda otomobilleri banttan indirimek istediklerini belirtti.
 
TEKNOFEST kapsamında Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Robotaksi Binek  Otonom Araç Yarışması'na katılan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,  öğrencilerle sohbet edip, araçları inceledi.
 
Varank, buradaki konuşmasında, Robotaksi'nin çok üst düzey bir yarışma  olduğunu, burada gençlerin zorlu bir parkuru bitirmesi gerektiğini söyledi.
 
Parkurda lidar radarlarının olduğunu, kameralarla kontrol yapıldığını,  bunun yanı sıra gençlerin bir algoritma hazırlamaları gerektiğini anlatan Varank,  gençlerin bunları yapmasından gerçekten memnun olduklarını ifade etti.
 
 
 Bakan Varank, Teknofest kapsamında teknoloji yarışmaları  düzenlediklerini ve bunun da en zorlularından biri olduğunu vurgulayarak, "Dünkü  yarışmaları online takip ettim inşallah bugün de parkuru bir iki takımımız  bitirsin istiyoruz. Ödüller büyük, birinciye 75 bin lira veriyoruz. İnşallah  gençler bunu yapsın istiyoruz." diye konuştu.
 
Otonom teknolojilerin gençlerin teknolojileri olduğuna dikkati çeken  Varank, şöyle devam etti:
 
"Gençlerimiz bu geleceğin teknolojilerinde şimdiden çalışma  yapıyorlar. Global firmalar bile bunu tam olarak oturtabilmiş değil. Tabii ki  genç yaşta daha lise, üniversite çağında gençlerin bu işlerle ilgileniyor olması,  kendi algoritmalarını yazıyor olması, tüm bu ekipmanları doğru bir şekilde  kullanıyor olması önemli. İnşallah biz gençlerimize başarılar diliyoruz."
 
Varank, bütün hafta boyunca teknoloji yarışmalarının devam ettiğini  anımsatarak, "Dün roket yarışmalarında bir ilk; 20 bin fite roketini çıkardı  gençlerimiz. Otonom araç, İHA yarışları, haftaya model uydu yarışmamız olacak  yine. Çok katma değer oluşturacak çok değerli yarışmalar." ifadelerini kullandı.
 
Gençlere verdikleri desteklere değinen Varank, şunları kaydetti:
 
"Biz gençlerimize ne desteği veriyoruz? Bu ortamı biz hazırlıyoruz  Bilişim Vadisi'nde. Ekipman desteği veriyoruz. TÜBİTAK ve HAVELSAN'dan danışman  hocalarımız onlara yardımcı oluyorlar, mentörlük yapıyorlar. Araçların  hazırlanması, burada iki gün üst üste yarışmaların yapılması zorlu bir süreç. Biz  onlara elimizden daha fazla ne gelirse onu vermek için gayret ediyoruz.  Rektörlerimize bir uyarım oldu geçen günkü konuşmamda, rektörlerimizin gençlere  daha çok sahip çıkması lazım. Biz bu sene yarışmalarımızın tamamını  değerlendireceğiz, daha fazla ihtiyaç varsa onu da sağlamak üzere hem TÜBİTAK  olarak hem Teknofest olarak Türkiye Teknoloji Takımı Vakfıyla beraber onun da  tekrar bir değerlendirmesini bu sene tekrar yapacağız."
 
"Buradan çıkacak bir genç kardeşimizin TOGG'un otonom yazılımında  çalışmasını isterim"
 
Gençlerden beklentilerine ilişkin bir soru üzerine Varank, "Ben  buradan çıkacak bir genç kardeşimizin TOGG'un otonom yazılımında çalışmasını  isterim. Bizim buna ihtiyacımız da var. Burada kabiliyetlerini geliştirip gerçek  hayatta ticarileşen ürünlerde bunları kullanmaları lazım. İnşallah biz onlardan  başarılar bekliyoruz." yanıtını verdi.
 
Varank, roket yarışmalarında başarılı olan gençlere ROKETSAN'da iş ve  ücretli staj imkanı verdiklerini belirterek, "Buradan mezun gençlerimize de staj  imkanını çok rahat sağlarız. Bu yarışmalarda özel sektörle iş birliği halindeyiz.  İş başvurusu yapacak gençlerimiz varsa onları tabii ki değerlendiririz. Hatta  şirketlerimizin eleman ihtiyaçları var. Yeter ki gençler gelsin alalım diyorlar.  Biz bütün sektörle de irtibat halindeyiz onlara tabii ki yardımcı olacağız."  şeklinde konuştu.
 
"2022'nin sonunda inşallah biz Türkiye'nin otomobillerini banttan  indirmeyi istiyoruz"
 
Bakan Varank, bir katılımcının "Pazar günü müjde vermiştiniz. Bugün  müjde var mı buradaki öğrencilere?" şeklindeki sorusu üzerine "O zaman otonom  yarışçılara da eğer seyircili Formula 1 olursa sizi orada bekliyoruz." dedi.
 
TOGG ile ilgili soru üzerine Varank, şunları kaydetti:
 
"Planlandığı gibi devam ediyor. Biliyorsunuz fabrikanın temellerini  attık. İnşaat, çalışmalar hızlı bir biçimde devam ediyor. Kamuoyuna ilan  ettiğimiz takvimimiz de belli. 2022'nin sonunda inşallah biz Türkiye'nin  otomobillerini banttan indirmeyi istiyoruz. Otomobiller halkımız tarafından çok  sevildi. Her gittiğimiz yerde insanlar bize memnuniyetlerini ifade ediyorlar. O  proje de planlandığı gibi devam ediyor. İnşallah araçlarımızı, otonom özellikleri  de olan araçlarımızı 2022'nin sonunda yollarda görebileceğiz."
 
Düzce Üniversitesi Mekatek Takımından Oğuzhan Yanık da bakanlığın  Teknofest yarışmalarını yaparak kendilerine çok büyük katkı sağladığını kaydetti.
 
Buraya gelip çalışmalarını yaparken hibelerden büyük destekler  aldıklarını anlatan Yanık, "Bütün Teknofest ekibine teşekkür ediyoruz.  Bakanlıktan beklentimiz, biraz daha çalışma imkanı bulabileceğimiz ortak kullanım  alanlarının olması. Çalışmalara hazırlık amaçlı bizim için çok iyi olabilir."  ifadelerini kullandı.
 
Konuşmaların ardından yarışları izleyen Bakan Varank, parkuru  başarıyla tamamlayan Sakarya Üniversitesi SAİTEM Takımı aracının yanına giderek  ekibi tebrik etti.
 
Sakarya Üniversitesi SAİTEM Takım kaptanı Belemir Çapraz da geçen  seneki yarışların bitiminden sonra bu yılki yarışlara hazırlanmaya  başladıklarını, yarış için atölyede yaptıkları yoğun çalışmaların karşılığını  aldıklarını söyledi.
 
Yarışları, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye  Başkanı Tahir Büyükakın, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, T3  Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da takip etti.
 
  
 

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