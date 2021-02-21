Bakan Varank'tan son çağrı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından "Düşünen, üreten, icat çıkaran, gözü yükseklerde hatta uzayda olan sevgili gençler." notuyla paylaştığı mesajında, gençleri TEKNOFEST yarışmalarına davet etti.
Yarışmalara son başvuru tarihinin 28 Şubat olduğunu anımsatan Varank, "Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te, onlarca yarışma, yüzlerce takım, milyonlarca lira ödül, hepsinden öte umut var." ifadesini kullandı.
Düşünen, üreten, icat çıkaran, gözü yükseklerde, hatta uzayda olan sevgili gençler!— Mustafa Varank (@varank) February 20, 2021
Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali #Teknofest’te onlarca yarışma, yüzlerce takım, milyonlarca lira ödül, hepsinden öte umut var!
Son Başvuru 28Şubat https://t.co/uwlqFFavLS pic.twitter.com/Yv5yCr5Grv