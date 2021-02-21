Bakan Varank'tan son çağrı!

Bakan Varank, gençleri dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in yarışmalarına davet ederek, son başvuru tarihinin 28 Şubat olduğunu hatırlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından "Düşünen, üreten, icat çıkaran, gözü yükseklerde hatta uzayda olan sevgili gençler." notuyla paylaştığı mesajında, gençleri TEKNOFEST yarışma larına davet etti.

Yarışmalara son başvuru tarihinin 28 Şubat olduğunu anımsatan Varank, "Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te, onlarca yarışma, yüzlerce takım, milyonlarca lira ödül, hepsinden öte umut var." ifadesini kullandı.