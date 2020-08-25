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Bakan Varank'tan heyecanlandıran açıklama

İHA |  25 Ağustos 2020 Salı - 20:31 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 20:31

Bakan Varank, "Pandemiye karşı bilimsel mücadelede ihtiyaç duyduğumuz transjenik ACE2 fareler nihayet ulaştı. Derya Unutmaz hocam gösterdiğiniz işbirliği için size ve ekibinize müteşekkiriz. TÜBİTAK Covid-19 Platformunda yürüttüğümüz aşı ve ilaç projeleri sonuca bir adım daha yaklaşacak" açıklamasını yaptı.


Bakan Varank, "Pandemiye karşı bilimsel mücadelede ihtiyaç duyduğumuz transjenik ACE2 fareler nihayet ulaştı. Derya Unutmaz hocam gösterdiğiniz işbirliği için size ve ekibinize müteşekkiriz. TÜBİTAK Covid-19 Platformunda yürüttüğümüz aşı ve ilaç projeleri sonuca bir adım daha yaklaşacak" açıklamasını yaptı.

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Pandemi transjenik Derya Unutmaz
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