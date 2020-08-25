Bakan Varank, "Pandemiye karşı bilimsel mücadelede ihtiyaç duyduğumuz transjenik ACE2 fareler nihayet ulaştı. Derya Unutmaz hocam gösterdiğiniz işbirliği için size ve ekibinize müteşekkiriz. TÜBİTAK Covid-19 Platformunda yürüttüğümüz aşı ve ilaç projeleri sonuca bir adım daha yaklaşacak" açıklamasını yaptı.
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Bakan Varank'tan heyecanlandıran açıklama
İHA | 25 Ağustos 2020 Salı - 20:31 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 20:31