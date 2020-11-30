Bakan Varank'tan büyüme rakamlarıyla ilgili flaş açıklama!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, büyüme rakamlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye sağlam bir üretim altyapısına sahip.

Üretimin ve ertelenen talebin de katkısıyla salgın sonrası 3. çeyrekte % 6,7 büyümeyi başardık!



Pandeminin seyrine bağlı olarak önümüzdeki dönemi planlıyoruz.



Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek. pic.twitter.com/om2anBkpzT